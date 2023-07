Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré jeudi qu'il disposerait d'un droit de veto sur toute utilisation des armes nucléaires tactiques que la Russie stationne sur son territoire, et a reproché aux espions occidentaux d'avoir manqué le transport des ogives.

Le président Vladimir Poutine, qui dirige la plus grande puissance nucléaire du monde, a annoncé en mars un plan de déploiement d'armes nucléaires tactiques au Belarus. Il s'agit du premier déplacement de ce type d'ogives en dehors de la Russie depuis la chute de l'Union soviétique en 1991.

M. Poutine a déclaré que le déploiement de ces armes ne contrevenait pas au traité de non-prolifération nucléaire de 1968, car ces armes seraient contrôlées par la Russie, tout comme les armes nucléaires américaines en Europe sont officiellement contrôlées par les États-Unis.

Toutefois, M. Loukachenko, qui a rejeté les suggestions selon lesquelles il serait le dernier dictateur d'Europe, a déclaré à plusieurs reprises aux journalistes qu'il disposerait d'un droit de veto sur toute utilisation des armes nucléaires tactiques russes, sur lesquelles M. Poutine détient le pouvoir de décision ultime.

"Le contrôle est parfaitement effectué, conjointement par les Bélarussiens et les Russes", a déclaré M. Loukachenko. "Si la Russie décidait un jour d'utiliser des armes nucléaires, je suis certain qu'elle consulterait son plus proche allié, c'est-à-dire nous.

"Si moi, notre peuple ou notre État ne voulons pas quelque chose, cela signifie que cela n'arrivera pas.

M. Loukachenko a déclaré aux journalistes que personne ne souhaitait attaquer les États-Unis ou les puissances européennes avec des armes nucléaires, estimant qu'elles étaient exclusivement défensives.

Le mois dernier, la Federation of American Scientists a déclaré dans une note de recherche qu'elle n'avait pas encore trouvé de preuves visuelles indiquant de manière concluante la présence d'une installation d'armes nucléaires active sur le territoire du Belarus.

Son principal chercheur dans le domaine nucléaire, Hans Kristensen, a déclaré que la Central Intelligence Agency des États-Unis avait relevé la visite, au début de l'année, d'un officier supérieur russe dans une installation à Osipovichi en vue d'une amélioration potentielle du stockage d'armes nucléaires.

M. Loukachenko a déclaré qu'un "certain nombre d'ogives nucléaires ont été déplacées sur le territoire du Belarus".

Il a précisé que les armes nucléaires russes, qui sont contrôlées par la 12e direction principale du ministère russe de la défense (12e GUMO), n'avaient pas été transportées par voie terrestre.

"Je vais vous dire un fait accablant : nous n'avons pas transporté d'ogives nucléaires par voie terrestre", a-t-il déclaré, ajoutant que le transport des armes nucléaires était passé inaperçu de la Central Intelligence Agency, du Secret Intelligence Service britannique (connu sous le nom de MI6) ou des services de renseignement allemands.

"Ni vous, ni les États-Unis, ni le MI6, ni l'Allemagne n'ont remarqué cela. C'était le plan".

Reuters n'avait aucun moyen de vérifier les évaluations secrètes des agences d'espionnage.

Les États-Unis ont critiqué le déploiement nucléaire de M. Poutine, mais ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de modifier leur position en matière d'armes nucléaires stratégiques et qu'ils n'avaient vu aucun signe indiquant que la Russie se préparait à utiliser une arme nucléaire.

M. Poutine n'a pas précisé quelles ogives nucléaires "tactiques" avaient été déployées, bien que M. Loukachenko ait déclaré que les ogives étaient trois fois plus puissantes que les bombes atomiques que les États-Unis ont larguées sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945.

La bombe d'Hiroshima, fabriquée à partir d'uranium 235 hautement enrichi, était d'une puissance d'environ 16 kilotonnes (l'équivalent de 16 000 tonnes de TNT), tandis que la bombe de Nagasaki, fabriquée à partir de plutonium 239, était d'une puissance d'environ 21 kilotonnes, selon l'Association nucléaire mondiale.

M. Loukachenko a averti que toute agression contre le Belarus entraînerait une réaction en une fraction de seconde.

"Si vous agressez le Belarus, la réponse sera immédiate. Les cibles ont été définies", a-t-il déclaré.