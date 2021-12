Lowe's s'attend à ce que les ventes pour 2022 ne soient pas à la hauteur des estimations en raison d'un ralentissement de la demande en matière de rénovation de la maison.

Lowe's Cos Inc. a prévu mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice pour l'ensemble de l'exercice 2022 inférieurs aux estimations des analystes, signalant qu'une poussée de la demande de produits d'amélioration de l'habitat due à une pandémie allait s'essouffler et faisant chuter ses actions de 4 %.

Lowe's a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes des magasins comparables en 2022 baissent jusqu'à 3%, car l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus encourage les Américains à laisser derrière eux certaines habitudes d'achat liées à la pandémie, comme les dépenses en peinture, outils et matériel de jardinage pour les projets de bricolage.

La société prévoit pour 2022 des ventes totales de 94 à 97 milliards de dollars, inférieures aux estimations des analystes qui tablaient sur 97,66 milliards de dollars, selon les données Refinitiv IBES. Son bénéfice par action prévu pour 2022, entre 12,25 et 13 dollars, était également largement inférieur aux estimations de 12,93 dollars par action.