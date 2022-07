Lufthansa : Stifel maintient sa recommandation à l'achat et relève son objectif de cours

Stifel reste à l'Achat sur Lufthansa et relève son objectif de cours de 6,13 à 8,50 euros. Pour le broker, le niveau du free cash flow au second trimestre supérieur aux attentes (2 milliards d'euros) ainsi que le niveau dynamique des réservations au troisième trimestre compensent les répercussions des annulations de vols récentes ainsi que les difficultés opérationnelles liées aux goulots d'étranglement (pénurie de personnel et reconfigurations d'infrastructures).



Stifel table ainsi sur un EBIT solide pour le troisième trimestre, proche des niveaux d'avant la pandémie.