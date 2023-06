SAO PAULO, 19 juin (Reuters) - Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré lundi qu'il comptait discuter du projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et la Communauté économique des pays d'Amérique du Sud (Mercosur) avec Emmanuel Macron lors de leur rencontre prévue cette semaine, y compris des positions "dures" de la France à ce sujet.

Lula, qui se rend en Europe lundi et devrait rencontrer Emmanuel Macron à Paris jeudi, a critiqué l'Assemblée nationale française pour avoir voté la semaine dernière une résolution demandant au gouvernement français de s'opposer à l'accord commercial.

Les députés français ont estimé que l'accord entre l'UE et le Mercosur, qui regroupe l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, pourrait entraîner une hausse de la déforestation en Amérique du Sud et nuire aux agriculteurs français et européens.

Ils demandent au gouvernement de marquer "l'opposition de la France à l'adoption de l'accord" tel que conclu en 2019 mais qui doit encore être finalisé.

Ce projet a été mis sur pause depuis, en grande partie en raison des préoccupations européennes concernant la déforestation de l'Amazonie.

"Je déjeune avec (Emmanuel) Macron et je souhaite soulever la question du durcissement de l'accord commercial par le parlement français", a déclaré Lula lors d'une émission hebdomadaire diffusée en direct sur les réseaux sociaux. "Si nous sommes des partenaires stratégiques, l'un ne peut pas menacer l'autre."

La France n'est pas opposée à la conclusion d'un accord de libre-échange entre l'UE) et le Mercosur mais elle ne veut pas d'un accord bâclé qui risquerait d'être rejeté par les Parlements nationaux, avait déclaré au début du mois à Reuters le ministre délégué au Commerce, Olivier Becht.

L'accord doit notamment respecter les impératifs environnementaux de l'Accord de Paris sur le climat, avait-il dit.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue en Amérique latine la semaine dernière et a déclaré, après avoir rencontré le président brésilien, que l'UE espérait finaliser l'accord d'ici la fin de l'année au plus tard. (Reportage Gabriel Araujo ; version française Kate Entringer)