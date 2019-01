Bourse de Paris : Lundi férié à Wall Street, marchés calmes en Europe

Cette nouvelle semaine de janvier sera marquée par une nette accélération des publications d'entreprises, notamment aux Etats-Unis où une soixantaine des résultats de sociétés de l'indice S&P500 est programmée. Le décor économique est à peu près inchangé, avec Theresa May qui patauge dans le Brexit à l'heure où il lui faut présenter son "Plan B" et Donald Trump qui se bat sur deux fronts. Les rumeurs du weekend étaient plutôt positives concernant les négociations commerciales avec la Chine, mais Bloomberg est venu gâcher la fête en annonçant cette nuit que les discussions n'ont pas beaucoup avancé sur l'une des principales pierres d'achoppement entre les deux nations, la protection de la propriété intellectuelle des entreprises américaines. Cette question est en particulier indissociable des fameux transferts de technologies exigés par la Chine pour que les entreprises étrangères s'installent sur son sol. Républicains et Démocrates s'accordent sur la nécessité de répondre durablement à cette problématique, dont les Européens feraient bien de s'emparer eux aussi.



En revanche, il n'y a toujours pas de consensus sur le budget fédéral aux Etats-Unis. Les deux camps se déchirent. Une proposition de la Maison Blanche (budget pour le mur accordé en échange d'un assouplissement de la réglementation sur les "Dreamers") a été retoquée par les Démocrates, qui ont toutefois laissé la porte ouverte en cas de concessions additionnelles. En attendant, le "Shutdown" continue.



Les indicateurs avancés européens cèdent quelques points, à l'image des "futures" américains, autour de 7h00.



Les temps forts économiques du jour



Il n'y aura aucune annonce macro-économique majeure ce jour en Amérique du Nord et en Europe. Ce matin, les autorités chinoises ont annoncé que la production industrielle de décembre avait progressé de 5,7% sur un an, soit un peu plus que ce que le consensus anticipait (5,3%). Dans le même temps, les ventes de détail ont progressé de 8,2%, soit une légère accélération par rapport à novembre, le mois le moins dynamique dans le pays depuis mai 2003. Globalement, la croissance du PIB est ressortie à 6,6% en 2018, en ligne avec les attentes, même s'il s'agit de la progression la plus faible en 28 ans, pour des raisons structurelles de maturité économique mais aussi de dynamique conjoncturelle.



L'euro se négocie 1,1376 USD. L'once d'or recule légèrement à 1280 USD, tandis que le baril de brut est en hausse, à 54,03 USD pour le WTI et à 62,80 USD pour le Brent. Le taux de l'obligation d'État à 10 ans américaine est à 2,784%. Le Bitcoin recule de 0,2% à 3540 USD.



Les principaux changements de recommandations



Aéroports de Paris : Goldman Sachs reste neutre, mais réduit de 176 à 171 EUR son objectif.

Arrow Global : Jefferies reste acheteur mais réduit son objectif de cours de 582 à 534 GBp.

Deutsche Wohnen : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours de 49 EUR.

Eiffage : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 98 EUR.

Flughafen Zuerich : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 176 à 167 CHF.

Fraport : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 71 à 73 EUR.

Klépierre : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours abaissé de 37 à 33 EUR.

Kuehne und Nagel : AlphaValue passe d'alléger à accumuler en visant 150 CHF.

Gecina : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit à 145 EUR.

Hammerson : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit à 410 GBp.

Icade : J.P. Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit à 78 EUR.

Pandora : Citigroup passe d'achat à neutre.

Prada : Citigroup passe d'achat à neutre.

Salvatore Ferragamo : passe de neutre à vendre.

TF1 : Citigroup passe de neutre à vendre.

Tod's : Citigroup passe d'achat à neutre.

Unibail : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit à 170 EUR.

Vastned : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours de 34 EUR.

Whitbread : AlphaValue reste à alléger mais rehausse de 4 423 à 5 100 GBp son objectif.