Lundi sinistre pour les valeurs bancaires européennes

Les valeurs bancaires européennes chutent lourdement ce lundi matin et s'apprêtent à connaitre leur pire journée en deux ans, alors que les États-Unis et l'Europe envisagent d'interdire les importations de pétrole russe, ce qui suscite de nouvelles inquiétudes quant à la croissance économique tout en laissant entrevoir une inflation encore plus élevée.

L'indice bancaire européen Stoxx EU600 Banks lâche près de 6% de lundi matin, la Société Générale, la Raiffeisein et Unicredit perdent 8%, Intesa Sanpaolo cède moins de 6% alors que BNP Paribas et Banco Santander chutent de moins de 5%. L'indice perd plus de 20% depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février, et près de 30% depuis son dernier plus haut du 10 février.

Chute des valeurs bancaires européennes depuis le 15 février 2022