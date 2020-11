Lutte contre la pauvreté et développement durable: la Suisse renouvelle son soutien au Programme des Nations Unies pour le développement

Conseil fédéral

Berne, 18.11.2020 - Malgré les progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030, environ 600 millions de personnes dans le monde vivent dans l'extrême pauvreté. En raison de la pandémie de COVID-19, ce chiffre est de nouveau en forte hausse pour la première fois depuis plusieurs décennies. Conscient du rôle crucial que joue le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans la lutte contre la pauvreté, le Conseil fédéral a décidé ce 18 novembre de lui verser une contribution de 52,7 millions de francs.

D'après la Banque mondiale, jusqu'à 115 millions de personnes risquent de basculer dans une situation d'extrême pauvreté en raison de la pandémie de la COVID-19. C'est la première fois depuis 1998 que le nombre de personnes touchées par l'extrême pauvreté augmente. Selon les estimations de l'ONU, 10,3 milliards de dollars sont nécessaires pour couvrir les besoins humanitaires et réduire à long terme les conséquences sociales, économiques et politiques de la pandémie dans les pays les plus pauvres. En 2030, on estime que 80 pourcent des personnes les plus pauvres vivront dans des contextes fragiles ou des régions touchées par des conflits.

En soutenant le PNUD à hauteur de 52,7 millions de francs pour l'année 2021, la Suisse contribue de manière importante à la gestion de la crise liée à la COVID-19 et à la réalisation des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030. Le PNUD aide les pays en développement à lutter contre la pauvreté et à surmonter les obstacles structurels pour parvenir au développement durable. Il œuvre ainsi à la prévention des conflits, à la promotion de la gouvernance démocratique et au renforcement des capacités dédiées à la gestion des crises. Les objectifs du PNUD concordent avec les intérêts de la Suisse, puisqu'ils visent à réduire les inégalités, la pauvreté, les conflits et d'autres menaces dont les effets se font sentir bien au-delà des pays en développement.

Entre 2018 et 2019, les activités du PNUD ont permis d'améliorer l'accès aux biens et services de première nécessité pour 48 millions de personnes, dont une moitié de femmes. Le PNUD a en outre favorisé la création d'emplois et amélioré les moyens de subsistance de cinq millions de personnes dans 28 pays en situation de crise. Dans le domaine de l'état de droit, ses projets ont permis de soutenir les processus électoraux organisés dans 23 pays et facilité l'inscription de 28 millions de nouveaux électeurs et électrices, dont 48 pourcent de femmes. Le PNUD joue un rôle de premier plan dans la gestion de la pandémie de la COVID-19 : il analyse l'impact socioéconomique de la pandémie dans plus de 60 pays et coordonne les mesures de soutien à moyen terme adoptées par l'ONU pour y faire face. Environ 10 pourcent des contributions de base du PNUD ont été alloués au financement de la réponse à la pandémie de la COVID-19.

Partenaire stratégique de la Suisse depuis 1974, le PNUD fait partie des organisations multilatérales prioritaires de la Coopération internationale (CI) de la Suisse. Ses activités concordent avec les objectifs de la stratégie de la CI 2021-2024 de la Suisse, à savoir la promotion du développement économique et humain, la promotion de la paix et de l'état de droit, la lutte contre les changements climatiques et leurs effets, ainsi que la gestion durable des ressources naturelles. La Suisse œuvre activement au sein des organes de direction du PNUD pour que sa contribution se traduise par des améliorations concrètes pour les groupes de population pauvres et vulnérables. Soucieuse de renforcer l'efficacité du PNUD, la Suisse soutient ses efforts de réforme et participe à l'élaboration de son plan stratégique pour la période 2022-2025.

