Dans l'univers du luxe, l'horloger Swatch et le groupe de mode Burberry ont annoncé des chiffres décevants, qui prouvent que tous les acteurs du secteur ne sont pas logés à la même enseigne. Des indicateurs mitigés avant le premier gros test de l'univers du luxe, avec la Compagnie Financière Richemont, qui publie demain. Burberry démarre la journée à -9%. Swatch plonge de -8%.

Avertissement, nouveau CEO et impasse sur le dividende chez Burberry

La maison de luxe britannique Burberry traverse une période de turbulences économiques et stratégiques, comme en témoignent les récents communiqués de presse publiés par l'entreprise. Malgré des résultats décevants au premier trimestre de l'exercice fiscal 2025 (Q1 FY25), Burberry promet un redressement stratégique sous la direction de son nouveau CEO, Joshua Schulman. Les analystes soulignent que la montée en gamme du groupe est officiellement un échec.

Gerry Murphy, Président de Burberry, a exprimé sa déception face aux résultats du premier trimestre de l'exercice fiscal 2025. La transition créative rapide de Burberry dans un marché du luxe plus difficile que prévu a exacerbé les faiblesses déjà identifiées. Les ventes comparables en magasin ont chuté de 21%, avec des baisses significatives dans toutes les régions clés, à l'exception du Japon. En conséquence, Burberry anticipe une perte d'exploitation pour le premier semestre de l'exercice fiscal 2025 et a décidé de suspendre les paiements de dividendes pour cette période.

Face à ces défis, Burberry a élaboré un plan d'action pour reconnecter avec sa clientèle de base et capitaliser sur l'attrait durable de ses produits emblématiques. Les principales initiatives comprennent des mesures classiques, comme le rééquilibrage de l'offre produit, l'affinement de la communication de la marque, l'amélioration de la conversion client en ligne et des initiatives visant à réaliser des économies.

Pour accompagner ce changement, Joshua Schulman est nommé CEO en remplacement de Jonathan Akeroyd. Schulman, un vétéran de l'industrie du luxe avec une expérience chez Michael Kors, Coach et Jimmy Choo, prendra ses fonctions le 17 juillet 2024.

Burberry pense que les actions entreprises devraient commencer à porter leurs fruits au second semestre fiscal.

Bénéfices en berne chez Swatch

Swatch Group a enregistré un chiffre d'affaires semestriel en baisse de 14,3%, inférieur aux attentes du marché. Le bénéfice d'exploitation a reculé à 204 MCHF, soit une marge de 5,9% contre 17,1% un an avant. La baisse du chiffre d'affaires a été provoquée par un effondrement de la demande de produits de luxe en Chine, notamment à Hong Kong et à Macao. Seule la marque Swatch a contré la tendance négative et accru ses ventes en Chine de 10%, a déclaré Swatch.

Le marché chinois devrait rester difficile pour l'ensemble de l'industrie des produits de luxe jusqu'à fin 2024, selon le management. "La situation actuelle offre aux marques du groupe dans le segment des prix inférieurs d'excellentes opportunités de croissance et de gains de parts de marché", a indiqué Swatch.

L'horloger s'attend à une forte croissance au Japon et aux États-Unis au cours du second semestre, stimulée par des investissements dans le réseau de vente au détail du groupe. Les perspectives dans de nombreux pays européens sont prometteuses, ajoute le groupe.

Chez Bernstein, l'analyste Luca Solca estime que cette mise à jour est "très mauvaise". Il rappelle que le groupe est très exposé à la classe moyenne chinoise, qui est en perte de vitesse. "Nous avons indiqué que Swatch Group était un candidat probable pour un retrait de la cote, ainsi qu'une possible lutte pour une prise de contrôle. Nous nous demandons si la sous-performance actuelle ne pourrait pas servir de déclencheur à ce scénario", précise le spécialiste.