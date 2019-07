Luxe : Cartier est-il soluble dans Vuitton ?

"La fusion de LVMH et Richemont créerait un géant dominant des produits de luxe, impossible à égaler par aucun des concurrents", qui "disposerait de positions de leader virtuel dans à peu près toutes les grandes catégories", du cuir aux vins et spiritueux en passant par la joaillerie, les montres et la distribution de produits de beauté. Voilà à quoi ressemblerait un mariage entre les deux groupes, avec les mots de Sola. Le Français pèse 215 milliards de dollars en bourse et le Suisse 47 milliards de dollars. Actuellement, la capitalisation de LVMH est identique à la somme de celles de Kering Hermès et The Swatch Group (cf. graphique suivant). L'analyste voit plusieurs gros avantages à un rapprochement. D'une part la structure organisationnelle s'en verrait renforcée. D'autre part Yoox Net-a-Porter deviendrait une grosse machine de guerre de la vente en ligne de produits de luxe. En outre, l'excellence de LVMH dans le cuir, les vins & spiritueux et la beauté serait renforcée par celle de Richemont dans les montres et la joaillerie.