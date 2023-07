(Zonebourse avec Reuters) Ces dernières années, l'industrie du luxe s'est largement appuyée sur la Chine et l'Amérique du Nord pour assurer sa croissance, mais les derniers chiffres de l'économie chinoise et des ventes décevantes de Richemont, propriétaire de Cartier, laissent supposer que ces deux marchés pourraient commencer à ralentir.

Les grandes marques de luxe ont investi des millions pour atteindre de nouveaux clients sur ces deux marchés, s'aventurant au-delà des centres commerciaux traditionnels haut de gamme pour ouvrir de nouvelles boutiques dans des villes comme Wuhan et Zhengzhou, ou Charlotte et Nashville.

L'engouement post-pandémique aux Etats-Unis avait déjà montré des signes d'essoufflement, laissant les investisseurs placer leurs espoirs dans les acheteurs chinois pour qu'ils maintiennent la frénésie de dépenses qui a fait la fortune du secteur pendant des années. L'économie chinoise s'est toutefois essoufflée au deuxième trimestre, ce qui a incité les banques d'investissement JPMorgan, Morgan Stanley et Citigroup à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance pour l'année en cours.

Lundi, la société suisse Compagnie Financière Richemont a annoncé des ventes inférieures aux attentes au second trimestre 2023, avec des performances en Amérique en baisse de 4% et des ventes en Asie décevantes. Son action a clôturé en baisse de 10,4%. Dans son sillage, Hermès a perdu 4,2%, LVMH 3,7% et Kering 2%.

La Chine ne connaîtra pas une reprise de la demande en forme de V, mais plutôt un rattrapage de la consommation sur plusieurs années à l'intérieur du pays et à l'étranger, ont prédit les analystes de Citi à la suite d'une discussion avec les dirigeants de Richemont.

Les résultats du premier trimestre de sociétés telles que LVMH et Chanel avaient déjà montré que la croissance nord-américaine ralentissait à un chiffre après des expansions trimestrielles à deux chiffres pendant la majeure partie de 2021 et 2022. Kering et Salvatore Ferragamo ont enregistré des baisses à deux chiffres par rapport à la même période de l'année dernière.

Selon les analystes, la capacité des entreprises de luxe à compenser cette chute largement américaine dépendra de l'évolution de la reprise de la demande intérieure et touristique en Chine au cours du reste de l'année.

La chute récente liée à Richemont et aux déceptions chinoises est bien visible





La dépendant à une reprise chinoise s'accroît

Les dirigeants du secteur du luxe ont misé sur le retour de la Chine pour faire progresser l'ensemble du secteur en 2023 - probablement autour de 5% selon les estimations de Bain - même si certaines marques, comme Hermès et Chanel, s'en sortiront mieux que d'autres. Les consommateurs qu'elles ciblent, plus aisés, sont mieux protégés contre les vents contraires de la macroéconomie.

"L'industrie du luxe semble surperformer le marché de la consommation dans son ensemble en Chine, mais vous savez, presque tous ceux à qui vous parlez, il y a un niveau d'incertitude", a déclaré Amrita Banta, directrice générale d'Agility. "La plupart des Chinois ne se sentent pas tout à fait à l'aise avec leur situation économique future".

En Chine, les bijoux apparaissent comme la catégorie de produits la plus demandée, devançant les chaussures de ville, la maroquinerie et l'habillement, les montres enregistrant également de fortes ventes, selon les consultants. En ce qui concerne les accessoires et les vêtements, Chanel, Dior (LVMH) et Balenciaga (Kering) ont enregistré les meilleurs dynamiques au cours du dernier trimestre.

Le ralentissement des dépenses aux Etats-Unis s'explique en grande partie par la hausse des prix, les taux d'intérêt élevés et la lente détérioration des conditions de crédit. Ces facteurs affectent de manière disproportionnée les clients de luxe "aspirationnels" qui peuvent facilement se passer d'un nouveau sac Gucci ou d'une paire de baskets à 900 USD.

Le jeune est un problème

En Chine, les consommateurs de produits de luxe sont plus jeunes que dans le reste du monde, avec une moyenne d'âge de 28 ans, selon BCG - ce que les entreprises considéraient comme positif pour la croissance future. Mais l'augmentation du chômage parmi la jeune génération - le taux de chômage des jeunes en Chine est passé de 20,8 % en mai à 21,3 % en juin, un nouveau record - pourrait entraîner des difficultés à recruter de nouveaux consommateurs, au sein des marques de luxe les plus prestigieuses et à l'extérieur.

"Les tendances que j'observe aux Etats-Unis et en Chine montrent que les jeunes consommateurs plus ambitieux souffrent davantage", a déclaré Jelena Sokolova, analyste principale des actions chez Morningstar.

Les données de Morgan Stanley montrent que certains acteurs du secteur du luxe, dont Richemont, génèrent déjà environ 40% de leurs revenus globaux en Chine, ce qui suscite des inquiétudes quant à une dépendance excessive à l'égard d'une seule zone de chalandise, en particulier un marché largement considéré comme un futur point d'ignition géopolitique.

Toutefois, selon Erwan Rambourg de HSBC, l'un des aspects positifs de la pandémie est que les marques de luxe européennes ont commencé à accorder plus d'attention aux clientèles locales, ce qui les rend potentiellement moins vulnérables aux risques liés à la Chine qu'en 2019. "Cela signifie que le secteur, qui était centré sur le Japon il y a 25 ans et sur la Chine avant l'affaire COVID, joue désormais davantage sur la richesse mondiale que sur une seule nationalité. C'est très sain", a déclaré M. Rambourg. "Toutefois, compte tenu de la création de richesse en Chine et aux États-Unis et de l'éveil culturel au luxe qui s'est produit récemment dans ce dernier pays, ces deux marchés devraient continuer à représenter l'essentiel de la croissance.