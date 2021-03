Luxe : Burberry à son tour critiqué en Chine pour ses positions sur le Xinjiang

Burberry est membre de la "Better Cotton Initiative", un groupe qui promeut la production durable de coton et qui a déclaré en octobre qu'il suspendait son appui au coton provenant du Xinjiang, en invoquant des problèmes de droits de l'homme. L'actrice chinoise primée Zhou Dongyu a mis fin à son contrat avec Burberry en tant qu'ambassadrice de la marque, car Burberry n'a pas "exprimé clairement et publiquement sa position sur le coton du Xinjiang", a déclaré son agence jeudi.

Le motif écossais emblématique de la société a également été retiré des vêtements portés par les personnages du jeu vidéo très populaire "Honor of Kings" de Tencent, selon un message publié sur le compte officiel Weibo du jeu, ce qui a valu des éloges d'internautes chinois. Burberry China n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Le coton de Burberry provient des États-Unis, d'Australie, de Turquie, d'Inde et d'Égypte, selon son site web.

Le retour de bâton - en particulier dans les médias sociaux et traditionnels - a également touché des marques de grande consommation comme H&M (Hennes & Mauritz), Adidas et Nike, qui avaient déjà exprimé des critiques sur les conditions de travail au Xinjiang, la plus grande région productrice de coton de Chine. Des militants et des experts des droits de l'homme des Nations unies ont accusé la Chine d'avoir recours à la détention massive, à la torture, au travail forcé et à la stérilisation des Ouïghours dans le Xinjiang. La Chine nie ces allégations et affirme que des actions dans la région sont nécessaires pour lutter contre l'extrémisme.

Dans une lettre adressée aux parlementaires britanniques en novembre, Burberry a déclaré qu'elle n'avait aucune activité au Xinjiang et qu'elle ne travaillait pas avec des fournisseurs basés dans cette région, ajoutant qu'elle ne tolérait aucune forme d'esclavage moderne chez ses fournisseurs, y compris le travail forcé, la servitude ou le travail involontaire en prison.

Dans un communiqué publié vendredi, le Conseil national chinois du textile et de l'habillement a exhorté les marques internationales à cesser leurs "comportements répréhensibles", notamment l'exclusion du coton du Xinjiang de leur chaîne d'approvisionnement, par respect pour les clients chinois.