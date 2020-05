Luxembourg For Finance : la crise ralentit la mondialisation selon les sociétés financières

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon une enquête menée depuis mai par Luxembourg For Finance, 82% des dirigeants de sociétés financières basées au Luxembourg considèrent que la crise du Coronavirus ralentit le rythme de la mondialisation. 51 % d'entre eux s'attendent à une plus forte fragmentation du marché intérieur européen.La récession mondiale est la principale préoccupation de la plupart des dirigeants de ces sociétés comprenant des gestionnaires d'actifs, des banques, des assureurs ainsi que des prestataires de services - révèle que trois quarts (74 %), suivie par la stabilité financière.Trois quarts (74 %) d'entre eux ne s'attendent pas à voir la situation économique se normaliser aux niveaux d'avant-crise avant au moins un an, voire même deux à trois ans.Pourtant, plus de 80 % d'entre eux affirment que les mesures prises par les gouvernements, les banques centrales et les autres autorités pour atténuer la crise étaient "excellentes" ou "supérieures à la moyenne".Les dirigeants considèrent la digitalisation (57 %), le financement durable (52 %) et la croissance mondiale (43 %) comme les trois principales sources de leur développement futur, principalement en Europe (90 %), en Asie (34 %) et aux États-Unis (25 %).Enfin, la majorité considère que les voyages d'affaires vont se maintenir uniquement dans le cadre d'événements majeurs. Seuls 8% d'entre eux pensent qu'ils reviendront rapidement à la normale.