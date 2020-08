Lydec : Indicateurs du deuxième trimestre 2020

Communiqué

Indicateurs du deuxième trimestre 2020*

Le chiffre d'affaires au titre du 2ème trimestre 2020 atteint 1 697 millions de dirhams et les investissements de la Gestion Déléguée s'élèvent à 219 millions de dirhams, dont 91 millions de dirhams financés par le Délégataire.

Principaux faits marquants :

•> Crise liée à la pandémie Covid-19 :

En cohérence avec les décisions des Autorités, Lydec a mis en place les dispositions nécessaires afin d'assurer au quotidien la continuité des services essentiels délivrés aux citoyens et aux acteurs économiques du Grand Casablanca dans les meilleures conditions. Parmi ces dispositions :

les mesures préventives permettant d'assurer la sécurité des collaborateurs et des clients, contribuant ainsi à la limitation de la propagation du Coronavirus, et la mise en place d'un Plan de Continuité des Activités opérationnelles dès la déclaration de l'état d'urgence sanitaire ;

La suspension à partir du 20 mars des activités à domicile des clients : relève des compteurs, distribution et encaissement des factures. A partir du 1 er juin, reprise de la lecture des index des compteurs dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, permettant ainsi la régularisation de la facturation des consommations des clients pendant le confinement. Des facilités de paiement allant jusqu'à six mois ont été accordées tenant compte de l'impact de la pandémie sur la situation des clients ; En outre, Lydec a apporté une contribution à hauteur de 10 MDH au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus, dans le cadre des efforts de solidarité nationale pour lutter contre les effets de la pandémie.

•> Dans ce contexte particulièrement difficile ayant entrainé le ralentissement voire l'interruption de certains projets du fait d'une disponibilité limitée des ressources et des moyens nécessaires à leur réalisation, Lydec est restée mobilisée pour poursuivre les chantiers d'infrastructure visant notamment à :

la protection de la ville contre les risques d'inondations : les travaux concernant la galerie de stockage des eaux pluviales Hay Sadri pour un coût global prévisionnel de 180 Mdhs et le système d'assainissement liquide de la Route Nationale n°1 (RN1) d'un coût global de plus de 300 Mdhs ont été poursuivis.

l'accompagnement de la ville dans la réalisation de nombreuses opérations d'aménagement urbain et notamment des déviations et/ou de protection des réseaux des lignes Tramway T3 et T4, des lignes Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) ligne L5 et L6.

•> Fidèle à son engagement de solidarité de proximité, Lydec a organisé, via sa Fondation et ses Directions Préfectorales, la 8ème édition de l'opération « Ramadan Attadamoun » au profit de familles démunies du Grand Casablanca, adaptée au contexte sanitaire de la pandémie Covid-19 consistant en la distribution de plus de 4.000 paniers et bons d'achat pour des denrées alimentaires de première nécessité et des produits d'hygiène, en partenariat avec plusieurs associations.

Résultats du 2ème trimestre 2020