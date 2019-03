Lyft débute sa cotation vendredi à 72 dollars l'action

San Francisco (awp/afp) - L'américain Lyft, principal concurrent d'Uber aux Etats-Unis, va débuter sa cotation sur le Nasdaq vendredi au prix de 72 euros l'action, a annoncé jeudi le groupe.

Lyft va mettre sur le marché 32,5 millions d'actions à 72 dollars soit pour 2,3 milliards de dollars. Il proposera aussi jusqu'à 4,875 millions supplémentaires.

La jeune entreprise créée en 2012 à San Francisco avait débuté sa tournée des investisseurs la semaine passée, dernière ligne droite avant la cotation, sous le symbole LYFT.

A 72 dollars, le prix d'introduction est au-dessus de ce qu'elle espérait au départ, ce qui témoigne de l'engouement des investisseurs. Selon la presse, cela valorise l'entreprise autour de 24 milliards de dollars.

En officialisant son projet d'entrée en Bourse plus tôt ce mois-ci, Lyft avait dévoilé des pertes de 911 millions de dollars en 2018 pour un chiffre d'affaires de 2,2 milliards de dollars.

L'entreprise connue pour son logo rose bonbon ouvre ainsi le bal d'entrées en Bourse très attendues, celles de plusieurs "licornes" (surnom donné aux grosses start-up non cotées valorisées au-delà d'un milliard de dollars). Plusieurs noms connus de la tech sont attendus cette année: Uber, Pinterest (partage de photos par centres d'intérêt), Slack (messagerie d'entreprise...), Airbnb...

Uber sera la plus grosse d'entre elles: certains analystes évoquent une valorisation qui pourrait dépasser allègrement les 100 milliards de dollars avec l'entrée en Bourse.

Le secteur des VTC (voitures de tourisme avec chauffeur) attire énormément les investisseurs, qui misent sur les changements d'habitude des consommateurs, de plus en plus enclins à abandonner la voiture personnelle au profit de modes de déplacement partagés.

Les investisseurs parient aussi sur la voiture autonome, vue comme l'avenir de l'automobile et sur laquelle travaillent Lyft et Uber. Il est en effet fort probable que ce soit via les flottes de VTC que la conduite autonome commence à entrer dans le quotidien.

afp/al