Lyft déclare que les clients dépensent malgré l'inflation, les résultats dépassent les objectifs.

Le nombre de coureurs et de chauffeurs Lyft a augmenté par rapport à l'année dernière et la société a déclaré qu'elle avait conservé la capacité de pratiquer des prix plus élevés. Le nombre de passagers actifs a diminué par rapport au trimestre précédent, ce qui est normal en raison du début d'année plus froid, après les vacances de fin d'année.

"Ce vent arrière provenant de la pandémie a beaucoup plus d'impact sur notre activité ... que l'impact de l'inflation", a déclaré John Zimmer, président de Lyft, dans une interview accordée à Reuters.

Lyft a annoncé des revenus de 875,6 millions de dollars pour le premier trimestre, dépassant les attentes moyennes des analystes qui tablaient sur 846 millions de dollars, selon les données de Refinitiv.

À 54,8 millions de dollars, le bénéfice d'exploitation de la société, une mesure connue sous le nom d'EBITDA ajusté qui exclut la rémunération à base d'actions et certains autres coûts, a largement dépassé ses propres prévisions et les attentes des analystes. Les analystes s'attendaient à un EBITDA ajusté de 17,8 millions de dollars, alors que Lyft avait prévu une fourchette supérieure de 15 millions de dollars.

Les dirigeants de Lyft ont parlé à plusieurs reprises du pouvoir de fixation des prix de l'entreprise, une tendance que Zimmer s'attend à voir se poursuivre même si les consommateurs sont confrontés à des augmentations de prix plus larges pour les biens et services dans l'ensemble de l'économie.

"Nous garderons un œil sur la situation, mais nous sommes très confiants dans notre capacité à équilibrer l'offre et la demande", a déclaré M. Zimmer.

Les prix moyens par trajet aux États-Unis pour Lyft et son plus grand concurrent Uber Technologies Inc étaient 37% plus élevés en mars que pendant le même mois en 2019, selon la société de recherche YipitData. Uber doit publier ses résultats mercredi après la cloche.

Zimmer a déclaré que la demande globale restait encore inférieure de 30 % aux niveaux pré-pandémiques au quatrième trimestre de 2019, ce qui donne à l'entreprise "une assez bonne marge de manœuvre."

Le nombre de conducteurs, dont beaucoup sont partis lorsque la demande a diminué pendant la pandémie, a augmenté de 40 % au premier trimestre sur une base annuelle, a déclaré Zimmer.

Mais le nombre total de chauffeurs est resté inférieur aux niveaux d'avant la pandémie et le rétablissement complet de l'offre de chauffeurs a pris plus de temps que Lyft ne l'avait espéré, a déclaré Zimmer. Uber et Lyft ont tenté d'attirer à nouveau les conducteurs en leur offrant des incitations supplémentaires au cours des derniers trimestres.

Les chauffeurs ont également dû faire face à la flambée des prix du carburant provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui a incité certains d'entre eux à arrêter de conduire ou à conduire moins.

Lyft et Uber ont institué une surtaxe temporaire sur le carburant dans le but d'aider les conducteurs.