Lyft teste un nouvel algorithme de rémunération pour attirer les conducteurs

Ce test fait suite à une initiative similaire de son grand rival Uber Technologies Inc. et souligne la manière dont les entreprises font le maximum pour remédier à la pénurie de chauffeurs afin de profiter de la hausse de la demande provoquée par le retour au travail et aux voyages depuis la pandémie.

Les conducteurs Lyft auront accès à des détails tels que les lieux de baisse, la distance et le temps estimés, ainsi que les détails du tarif avant d'accepter un trajet. L'entreprise prévoit d'étendre ce service à d'autres villes d'ici 2022.

Elle investit également pour tester des filtres qui permettront aux conducteurs de définir un rayon de conduite préféré et leur donneront la possibilité de choisir leur passager.

Les conducteurs des entreprises de covoiturage sont aux prises avec des coûts de carburant et d'entretien plus élevés et réclament depuis longtemps l'accès à de tels détails.

"Nous concevrons également la rémunération initiale au fil du temps pour inclure des primes et des incitations", a déclaré John Zimmer, président de Lyft.

Entre-temps, le système de paiement initial d'Uber a suscité des critiques de la part des conducteurs.

Jude Wolfe, chauffeur basé en Californie, affirme qu'Uber prélève un pourcentage plus important des revenus des chauffeurs, ce qui incite un plus grand nombre d'entre eux à démissionner et oblige d'autres à parcourir de longues distances pour se faire ramasser alors que le prix de l'essence est déjà élevé.

"Une grande partie de ce problème pourrait être atténuée si l'on ne nous demandait pas d'accepter les cinq derniers trajets sur dix afin de conserver nos détails initiaux", a-t-elle déclaré dans une campagne exigeant une part équitable de la part d'Uber.

Cherchant à lancer le paiement initial "sans limites", Lyft a déclaré qu'une enquête menée auprès de plus de 1 000 conducteurs a montré que plus de 70 % d'entre eux préféraient le modèle de paiement initial aux modèles de paiement précédents.