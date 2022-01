Lynx Air lance le compte à rebours de la vente de billets avec le concours « Vols gratuits pendant un an »

CALGARY, Alberta, 14 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx), la nouvelle compagnie aérienne canadienne à très faible coût, a annoncé que les billets pour ses vols seront mis en vente le mercredi 19 janvier 2022. Le compte à rebours de Lynx pour la vente de billets démarre aujourd’hui par un concours donnant aux Canadiens l’occasion de remporter des vols gratuits pendant un an, à bord de la flotte d’appareils Boeing 737 flambant neufs de Lynx. Deux heureux gagnants du prix principal remporteront un vol aller-retour par mois vers n’importe quelle destination desservie par Lynx, et ce, pour une période de 12 mois, alors que cinq autres gagnants auront droit chacun à un vol aller-retour vers n’importe quelle destination du réseau de la compagnie.



« Nous sommes ravis d’offrir des vols gratuits pendant un an à deux personnes chanceuses et nous remplissons ainsi notre mission qui consiste à rendre le transport aérien plus accessible à tous », affirme Merren McArthur, PDG de Lynx Air. « Le concours en lui-même aura un caractère amusant avec son jeu-questionnaire et marquera le début du compte à rebours avant le premier jour de vente des billets, le mercredi 19 janvier. »

Le concours s’adresse à tous les résidents du Canada qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou leur territoire de résidence au moment de leur participation. Les Canadiens peuvent commencer à participer au concours à partir de 9 h, heure des Rocheuses (HR), le vendredi 14 janvier 2022, en procédant comme suit :

S’inscrire au bulletin d’information de Lynx sur www.flylynx.com. Suivre Lynx sur Facebook ou Instagram. Aller à la page du concours Vols gratuits pendant un an à l’adresse www.flylynx.com pour remplir le formulaire de participation.



Le tirage au sort d’un vol aller-retour se déroulera tous les jours à 9 h, HR, pendant toute la durée du concours. Le concours se termine à 20 h, HR, le mardi 18 janvier 2022. Le tirage au sort des gagnants du prix principal aura lieu le vendredi 21 janvier 2022. Les personnes gagnantes seront contactées par courriel.

Pour en savoir plus sur le concours Vols gratuits pendant un an et obtenir le règlement du concours, rendez-vous sur le site www.FlyLynx.com.

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx) est une compagnie aérienne ultra abordable nouvellement arrivée sur le marché canadien. Elle s’est donné pour mission de rendre le transport aérien accessible à tous grâce à ses prix bas, à sa flotte de Boeing 737 flambant neufs et à son excellent service à la clientèle. Lynx est une compagnie aérienne canadienne privée qui dispose du soutien financier et de l’expertise de l’industrie nécessaires pour transformer le paysage du transport aérien au Canada.

