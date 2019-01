Lyon et Barcelone à l'avant-garde d'un projet européen de sécurité

LYON, 25 janvier (Reuters) - Lyon et Barcelone ont été retenues par la Commission européenne pour conduire un projet européen baptisé "Secur’Cities" censé améliorer la sécurité des espaces publics et des événements culturels et sportifs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Cette coopération d’une durée de trois ans est dotée d’un budget de 3 millions d’euros financés à hauteur de 2,78 millions sur fonds européens.

"Nous avons eu l’idée de proposer à la Commission européenne un travail entre métropole dans le cadre de la lutte contre le terrorisme", a indiqué Jean-Yves Sécheresse, adjoint au maire de Lyon chargé de la sécurité lors d'une conférence de presse.

"Nos deux villes reçoivent beaucoup de touristes et organisent tout au long de l’année de nombreuses manifestations attirant de la foule", a indiqué de son côté Jordi Samso-Huerta, chef de la sécurité et de la prévention de Barcelone. "La menace terroriste est mondiale et toutes les villes envisagent aujourd’hui les meilleures manières de protéger les citoyens."

Les investissements et échanges d’expérience entre les deux villes porteront sur la gestion de crise et l’utilisation des nouvelles technologies dans des matériels de sécurisation comme la vidéo-protection et la détection d’anomalies.

Au terme des trois ans d’échange, un colloque sur les retours d’expérience sera organisé et les conclusions mises à disposition des autres métropoles européennes. (Catherine Lagrange, édité par Yves Clarisse)