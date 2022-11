Lyon fait tomber Toulouse

Lyon s'est imposé ce dimanche, à Gerland, face à Toulouse (21-14), en clôture de la 11e journée du Top 14. Le LOU a inscrit deux essais par Niniashvili (46e) et Dumortier (53e), alors que les Rouge et Noir avaient frappé les premiers en marquant par Ntamack (14e), avant d'inscrire un deuxième essai en fin de match par Placines (78e). Le Stade Toulousain concède ainsi sa troisième défaite de la saison en championnat. Les protégés d'Ugo Mola restent cependant leader du Top 14 mais voient leur avance en tête se réduire, avec La Rochelle et le Racing 92 à seulement quatre points. De son côté, Lyon intègre le top 6 et grimpe à la 4e place du Top 14 avec 29 unités. Le week-end prochain, le Stade toulousain va vouloir se relancer à domicile avec la réception de Perpignan, avant-dernier du classement. Le LOU aura quant à lui pour objectif de confirmer cette belle victoire en se déplaçant sur la pelouse de Bayonne.

par Lucas Fontaine (iDalgo)