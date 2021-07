Lysander Funds Limited annonce la modification du niveau de risque du Lysander Slater Preferred Share ActivETF

TORONTO , 28 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lysander Funds Limited (« Lysander ») a annoncé aujourd’hui la modification du niveau de risque du Lysander Slater Preferred Share ActivETF (l’« ActivETF »). Conformément à la méthode de classification du risque de placement imposée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, Lysander a modifié le niveau de risque de placement de l’ActivETF qui de « faible à moyen » passe à « moyen ». Aucun changement n’a été apporté aux objectifs de placement de l’ActivETF.



Lysander est le fiduciaire et gestionnaire de l’ActivETF. Le siège de Lysander est situé au 3080 Yonge Street, Suite 3037, Toronto (Ontario) M4N 3N1.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Lysander, veuillez consulter le site www.lysanderfunds.com, transmettre un courriel à manager@lysanderfunds.com ou communiquer avec Lysander par téléphone au 1 877 308-6979.

Richard Usher-Jones

Président

Lysander Funds Limited

Tél. : 416 640-4275

Téléc. : 416 855-6515

Un placement dans un organisme de placement collectif (OPC) peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Vous paierez habituellement des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts de l’ActivETF à la Bourse de Toronto (« TSX »). Si les parts du fonds d'investissement sont achetées ou vendues à la TSX, l'investisseur pourrait payer un montant supérieur à la valeur liquidative actuelle à l'achat de parts de l’ActivETF et recevoir un montant inférieur à la vente.