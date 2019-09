Lysogene : annonce la nomination de Carole Deffez en qualité de nouvelle administratrice indépendante

Regulatory News:

Lysogene (FR0013233475 – LYS) (Paris:LYS), société biopharmaceutique pionnière en phase 3 spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce aujourd’hui le renforcement de son Conseil d’Administration avec la nomination de Carole Deffez en qualité de nouvelle administratrice indépendante.

Tous les administrateurs, à l'exception de Karen Aiach, sont considérés comme indépendants.

« Nous sommes honorés d’accueillir Carole au sein de notre Conseil d’Administration. Son expérience dans le management de dirigeants et l’accompagnement en gouvernance d’entreprise, associée à sa connaissance du domaine des Sciences de la vie, sera un atout inestimable pour les équipes de direction et de management de Lysogene, actuellement en pleine croissance, » déclare Karen Aiach, Fondatrice et Président Directeur Général.

Carole Deffez débute sa carrière chez Institute for International Research, où elle dirige la division Pharmaceutique de 1997 à 2000, avant de rejoindre Spencer Stuart en qualité de Senior Associate. En 2006, elle prend la direction de la practice Sciences de la vie au sein de Leaders Trust, cabinet international de recrutement de dirigeants. En 2010, elle rejoint le cabinet Heidrick & Struggles en qualité de Partner avant de cofonder Way Wise en 2014, cabinet de consulting sur les questions de management et gouvernance d’entreprise. En septembre 2015, elle rejoint de nouveau Heidrick & Struggles en tant que Partner.

Madame Deffez est diplômée de l'IEP Toulouse en Sciences Politiques, complété d’un DESS à l’IAE en Business Administration & Management. Elle a passé une année à l’Université de Missouri, Columbia aux États-Unis, avant d’obtenir son Mastère Marketing Management à l’ESSEC.

Carole Deffez déclare : « Lysogène aborde un stade crucial de son développement. Son essai clinique international de phase 3 dans la MPS IIIA ouvre des perspectives de développement qui seront clef pour l’avenir de Lysogène. Karen Aiach, l’équipe dirigeante et les membres du conseil d’administration sont engagés et enthousiastes pour servir la stratégie et la structuration du développement à plus long terme de Lysogène. Je m’efforcerai de les accompagner au mieux dans cette entreprise unique, ambitieuse et passionnante au service des patients. »

Madame Deffez remplace Annette Clancy qui a occupé le poste de Présidente du Conseil de 2015 à mai 2019, puis d’administratrice indépendante. « Au nom de l’ensemble du Conseil d’Administration et de l’équipe de Lysogene, je souhaite remercier chaleureusement Annette pour sa considérable contribution au développement de la société », conclut Karen Aiach.

À propos de Lysogene

Lysogene est une société biopharmaceutique spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC). La Société a acquis une compétence unique lui permettant de délivrer de manière sûre et efficace des thérapies géniques dans le SNC pour traiter des maladies de surcharge lysosomale et d’autres maladies génétiques du SNC. Lysogene mène actuellement une étude clinique pivot dans la MPS IIIA, en partenariat avec Sarepta Therapeutics, Inc., et une étude clinique de Phase I/II dans la gangliosidose à GM1 est en cours de préparation. Conformément à l’accord conclu entre Lysogene et Sarepta Therapeutics, Inc., Sarepta Therapeutics, Inc. détiendra les droits commerciaux exclusifs de LYS-SAF302 aux États-Unis et dans les marchés hors Europe, tandis que Lysogene maintiendra l’exclusivité commerciale de LYS-SAF302 en Europe. Lysogene travaille aussi avec un partenaire universitaire pour définir la stratégie de développement d’un traitement pour le syndrome de l’X Fragile, une maladie génétique liée à l’autisme. www.lysogene.com

