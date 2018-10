Lyxor AM affiche sa préférence pour le haut rendement européen au sein du segment obligataire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans un Investment Strategy consacré au marché obligataire, Lyxor AM juge que segment est devenu plus complexe, mais certaines opportunités sont encore à saisir. Il juge ainsi que le haut rendement européen et américain sont intéressants au regard de leur portage. Dans le high yield américain, les risques sont contrebalancés par l'élan économique qui, selon le gestionnaire d'actifs, se maintiendra pendant au moins un an encore. Ainsi, le portage semble suffisamment attrayant pour justifier une position neutre en dépit des relèvements attendus de la Fed.Le high yield européen est le segment obligataire que Lyxor AM privilégie et une surpondération lui semble légitime. " Nous croyons dans la reprise de l'Eurozone et pensons que le bras de fer politique ne déclenchera pas de crise généralisée. Le recentrage sur les fondamentaux pourrait générer des rendements positifs supplémentaires ", explique-t-il.