Lyxor AM maintient un positionnement neutre sur les stratégies CTA

Lyxor AM redoute d'éventuelles inversions de tendance sur les marchés obligataires ; les rendements obligataires étant tombés à des niveaux extrêmement bas, notamment en Europe. Même si la conjoncture macroéconomique morose n'est pas de nature à favoriser une remontée significative et durable des rendements obligataires, les CTA ont cependant accumulé de fortes positions nettes longues sur les obligations et il suffirait d’un léger rebond des rendements obligataires pour affecter leurs performances.Il conserve ainsi un positionnement neutre sur les CTA et estime que les récentes performances pourraient motiver quelques prises de bénéfices et un rééquilibrage progressif en faveur de stratégies Systematic Global Macro, qui affichent des positions nettes courtes en obligations, ce qui pourrait constituer une couverture contre une possible hausse des rendements obligataires.