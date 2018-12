Lyxor AM : une exposition aux gestions active et passive peut générer une valeur ajoutée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Des études de Lyxor Dauphine Research Academy démontrent que la gestion active bénéficie du développement de la gestion passive. Les recherches menées par Cao, Hsu, Xiao et Zhan dans le cadre de cette initiative conjointe entre la House of Finance de l'Université Paris-Dauphine et Lyxor Asset Management prouvent que l’arrivée des fonds passifs est bénéfique pour les investisseurs en renforçant la concurrence au sein de la gestion d'actifs.Le développement de fonds de smart beta, en croissance actuellement de 30% par an, contraint notamment les gérants actifs à démontrer qu'ils peuvent générer un véritable alpha afin de continuer à générer des flux. Les gérants actifs ont réagi via la spécialisation (multi-asset, hedge funds...) et en alignant mieux les commissions avec la performance.Sans surprise, les investisseurs entrent en effet dans les fonds qui ont bien performé et sortent de ceux ayant sous-performé. Leur horizon d'investissement est de 3 à 6 mois.Un article de Breugem et Buss montre, lui, qu'à un moment donné, le recours croissant à des fonds passifs pourrait créer des opportunités supplémentaires pour les gérants actifs. Cela pourrait les aider à améliorer leurs performances et accroître les flux." L'idée d'une gestion active par opposition à une gestion passive est trompeuse, dès lors qu'une exposition aux deux peut générer une valeur ajoutée aux portefeuilles ", a déclaré Benjamin Bruder, Responsable de la Recherche quantitative chez Lyxor Asset Management.Selon le gestionnaire d'actifs, les investisseurs devraient passer plus de temps à déterminer quelles parts accorder à la gestion actifs et à la gestion passive. Pour les aider, une analyse très précise de l'environnement est nécessaire, selon Lyxor Asset Management.Existe-t-il un équilibre entre ces deux types de gestion ?Oui répond le gestionnaire d'actifs : " Plus les investisseurs s'orientent vers des stratégies passives, plus les gestionnaires actifs devraient être en mesure de surperformer et donc d'attirer des capitaux, jusqu'au point où ils ne pourront plus surperformer ". Leur avantage informationnel aura en effet disparu.