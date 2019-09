Lyxor Asset Management : le fonds Lyxor GARI European Equity noté cinq étoiles par Morningstar

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lyxor Asset Management annonce aujourd’hui que le fonds Lyxor GARI European Equity (Growing and Resilient Investment European Equity) a obtenu la note de « 5 étoiles » attribuée par Morningstar, soit la note la plus élevée, dans la catégorie « Actions Europe Grandes Cap Mixtes » qui compte environ 2000 fonds.Lancé en 2016, le Fonds GARI repose sur une approche combinant techniques quantitatives et analyse fondamentale et vise une surperformance de 3% par an par rapport à l'indice MSCI Europe. Il investit dans les secteurs fortement consolidés présentant une croissance soutenue et intègre des critères ESG qui évaluent notamment les risques de gouvernance, de gestion sociale et des émissions carbones des valeurs sélectionnées.