Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lyxor ETF annonce la nomination de Marcello Chelli en tant que Responsable Distribution et Retail pour l’Europe à compter du 1er avril 2019. Marcello Chelli aura pour mission de promouvoir les ETF auprès des distributeurs et des professionnels de la gestion de patrimoine en Europe et d’en développer l’utilisation par cette clientèle. Cette création de poste au sein du gestionnaire d'actifs s’inscrit dans le contexte d’un appétit croissant pour les ETF de la part des investisseurs particuliers en Europe.Ce rôle impliquera aussi la création de nouveaux véhicules afin de faciliter la distribution des ETF auprès des investisseurs particuliers, à travers les différentes disciplines au sein de Lyxor Asset Management et de Société Générale.Marcello Chelli possède 22 ans d'expérience des marchés financiers (d'abord au sein de Bank of America et Borsa Italiana), dont les 13 dernières années au poste de Responsable de Lyxor ETF et Co-Head Cross Asset Distribution Sales de Société Générale en Italie. Il est titulaire d'un diplôme d'économie de l'Université Bocconi, à Milan.