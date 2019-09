Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lyxor ETF lance une gamme d’ETF sur la courbe des taux, avec quatre nouveaux fonds cotés en Europe. Ils sont conçus pour permettre aux investisseurs de prendre position sur l’évolution de la courbe des taux en fonction de leurs anticipations, sur les bons du Trésor américain ou sur les Bunds allemands." En raison de leur effet multiplicateur élevé, ils s'adressent à des investisseurs professionnels ayant une bonne expérience ainsi qu'une connaissance solide des marchés financiers, et qui disposent idéalement d'un horizon à court ou moyen terme " a prévenu le gestionnaire d'actifs.Ces fonds ont pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, les indices Solactive, construits à partir de positions long/short sur des futures obligataires, avec un multiplicateur égal à 7x. Pour chaque pentification d'un point de base de la courbe des taux, l'indice de pentification associé devrait augmenter d'environ 7 points de base. De même, pour chaque aplatissement d'un point de base de la courbe des taux, l'indice d'aplatissement associé devrait augmenter de 7 points de base.Le fonds Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF, permet aux investisseurs de bénéficier potentiellement d'une augmentation de l'écart de rendement entre les bons du Trésor américain à 2 ans et à 10 ans, autrement dit de la " pentification " de la courbe des taux.Les autres nouveaux ETF de Lyxor permettent quant à eux aux investisseurs de prendre la position inverse. Il s'adressent donc à ceux qui anticipent un aplatissement du segment 2 ans-10 ans de la courbe des rendements des bons du Trésor américain (Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF) ou du segment 2 ans-10 ans de la courbe des Bunds allemands (Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF, Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF).Les quatre ETF affichent des frais courants (Total des frais sur encours) de 0,30%.