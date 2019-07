Lyxor lance le premier ETF européen sur les marchés émergents hors Chine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lyxor lance le Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF, premier ETF européen axé sur les marchés émergents hors Chine. Il offre une exposition à 25 marchés émergents actions, parmi lesquels des pays en croissance tels que le Brésil, la Corée du Sud et l'Inde, mais exclut la Chine, à laquelle les investisseurs peuvent par exemple s'exposer séparément au moyen d'ETF mono-pays spécialisés sur la Chine.Cette approche s'adresse aux investisseurs souhaitant gérer la pondération de leurs portefeuilles émergents avec plus de précision.Il utilise une méthode de réplication synthétique et affiche des frais courants de 0,30%. Le Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF est coté en euros sur Deutsche Boerse (Xetra) et en dollars américains sur la Bourse de Londres (LSE).