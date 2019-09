Lyxor lance un nouveau fonds offrant un accès aux stratégies de Bridgewater Associates

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lyxor Asset Management annonce le lancement d'un nouveau fonds UCITS alternatif, le Lyxor / Bridgewater Core Global Macro Fund, offrant un accès aux stratégies de Bridgewater Associates. Bridgewater. Lancé le 20 septembre 2019, le fonds permettra à un large éventail d'investisseurs institutionnels de diverses régions géographiques, dont l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine, d'accéder plus facilement à ces stratégies. Pour son premier jour de négociation le 23 septembre, le fonds comptait déjà plus de 600 millions de dollars d'actifs sous gestion.Ce nouveau fonds, qui est enregistré en Irlande, s'inscrit dans le prolongement naturel du partenariat de longue date entre les deux société, sera géré par Lyxor, Bridgewater agissant en tant que gérant par délégation et déployant la stratégie d'investissement.Nathanael Benzaken, Chief Client Officer de Lyxor a déclaré : “Le Fonds représente une chance unique pour les investisseurs de pouvoir bénéficier d'un accès simple (format UCITS) à la stratégie d'investissement fondamentale, systématique et diversifiée qui caractérise Bridgewater depuis des décennies et qui a permis de créer de la valeur à travers les multiples cycles économiques ".