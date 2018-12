Lyxor : les stratégies CTA ont neutralisé leurs positions vendeuses sur les obligations

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le dernier Lyxor Weekly Brief, le gestionnaire d’actifs indique que le ton plus accommodant de la Fed a été pris en compte par les portefeuilles des hedge funds. Les stratégies CTA ont ainsi neutralisé en novembre l'ensemble de leurs positions vendeuses sur les obligations. « Ce remaniement a été assez rapide, bien qu'il ait été opéré avec une forte disparité régionale », précise-t-il. Les hedge funds ont réduit d'environ 25% leurs positions vendeuses sur les obligations américaines, mais ils ont établi des positions longues sur les obligations européennes et japonaises.Lyxor note que les stratégies CTA maintiennent un positionnement long important sur le dollar face à l'euro, au yen, au franc suisse et à la livre sterling. De plus, leur positionnement est court sur les actions, en particulier en Europe et au Japon. Leurs positions sur l'énergie ont été entièrement liquidées.Depuis l'été, les stratégies Global Macro ont enregistré des gains globalement limités sur leurs expositions obligataires. " De nombreux gérants anticipaient une approche plus progressive de la Fed à partir du début de l'automne, mais d'une manière générale, ils se sont positionnés trop tôt dans cette perspective. Ils ont récemment effacé une partie des pertes subies avant le pic des taux. Les autres gérants prévoyant un scenario de la Fed plus agressif, ont affiché un profil de résultats symétrique. Le positionnement à court-terme a été plus déterminant que la précision des vues fondamentales ", analyse le gestionnaire d'actifs.Les stratégies Global Macro ont largement convergé quant à leurs positions obligataires. Les positions vendeuses sur la duration américaine sont limitées, au profit de positions davantage axées sur la valeur relative.En dehors des États-Unis, les stratégies Global Macro détiennent actuellement d'importantes positions d'arbitrage comptant-terme sur le Royaume-Uni, tandis que certains fonds ont renforcé leur exposition longue à la duration allemande, afin de tenir compte de l'affaiblissement des statistiques économiques européennes. Les différences de vues s'expriment davantage dans les autres classes d'actifs.