Lyxor nomme Vincent Denoiseux en tant que Head of ETF Research and Solutions

Lyxor a nommé Vincent Denoiseux au poste de Head of ETF Research and Solutions. Vincent sera basé à Londres, sous la supervision de David Lake, CEO de Lyxor UK, et de Matthieu Mouly, Chief Client Officer de Lyxor ETF. Cette nomination est effective au 21 octobre. "La croissance future des ETF passera plus que jamais par les réseaux de distribution et la vente directe au détail", a commenté Matthieu Mouly, Responsable du Pôle Client de Lyxor ETF."Je suis convaincu que la nomination d'un professionnel chevronné comme Vincent nous aidera à nouer des partenariats plus fructueux encore avec nos clients, en leur fournissant tout ce dont ils ont besoin en matière de contenus, de données et d'outils d'aide à la décision", a-t-il ajouté.