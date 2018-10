Lyxor salue le solide rebond des ETF actions européennes en septembre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le mois de septembre a été beaucoup plus favorable au marché des ETF européens, révèle le baromètre mensuel des flux ETF européens, réalisé par Lyxor ETF. Les nouveaux actifs nets ont plus que doublé, passant à 5,9 milliards d'euros, contre 2,3 milliards d'euros en août. Les actions ont à nouveau pris le devant de la scène, bénéficiant de l'essentiel des flux entrants (5,3 milliards d'euros). Au niveau régional, les ETF actions américaines continuent de dominer les flux actions (2,5 milliards d'euros), en ligne avec la tendance observée depuis le début de l'année.Les ETF actions européennes ont toutefois confirmé leur récent rebond en signant à nouveau un excellent mois. Un climat positif en surface seulement, les marchés périphériques comme l'Espagne et l'Italie ayant une nouvelle fois subi des sorties de capitaux. Compte tenu de la problématique budgétaire en l'Italie, les investisseurs devraient selon nous rester hésitants pour l'instant.Dans les autres régions, les ETF actions japonaises ont enregistré leur septième mois consécutif de décollecte, tandis que les marchés émergents ont profité d'un timide regain d'intérêt.