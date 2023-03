Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré vendredi qu'il pouvait envisager un scénario dans lequel la banque centrale pousse le taux d'intérêt directeur de référence des États-Unis dans la fourchette de 5,5 % à 5,75 %, comme certains sur les marchés financiers parient maintenant qu'elle le fera.

"Cela suggérerait que l'inflation était en fait plus persistante que ce que beaucoup de gens prévoient", a déclaré M. Barkin aux journalistes après une conférence à l'Institut de recherche sur les politiques économiques de Stanford, dans laquelle il a expliqué pourquoi il craint personnellement que l'inflation soit lente à se calmer, ce qui obligerait la Fed à augmenter davantage les taux.

"Ce n'est pas ce que j'espère, mais je peux certainement l'imaginer", a-t-il déclaré. "Mon hypothèse a été que maintenant que nous nous sommes mis en territoire restrictif, comme nous l'avons fait l'année dernière, nous avons l'opportunité de, je l'appellerai, tester et apprendre ce qui se passe à la demande, ce qui se passe à l'emploi, ce qui se passe à l'inflation, lorsque les taux augmentent à un rythme plus graduel que l'année dernière."

M. Barkin a déclaré qu'il est "tout à fait possible" que l'inflation se refroidisse plus rapidement qu'il ne le prévoit, ce qui impliquerait une trajectoire de taux moins profonde. "Mais je pense qu'il est tout à fait possible qu'elle persiste, ce qui nous obligerait à faire plus", a-t-il ajouté. "Je pense que lorsque vous êtes sur une trajectoire de hausse des taux plus délibérée, cela vous donne beaucoup plus de flexibilité en termes de capacité à agir plus longtemps, ou à plus haut, si nécessaire."

D'ici l'année prochaine, Barkin a déclaré qu'il ne s'attend pas à ce que la Fed ait commencé à réduire les taux.