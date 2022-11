M. Barr, de la Fed, annonce une surveillance plus stricte des cryptomonnaies.

L'activité liée aux crypto-actifs "nécessite une surveillance efficace qui comprend des garanties pour s'assurer que les sociétés de crypto sont soumises à des garanties réglementaires similaires à celles des autres fournisseurs de services financiers", a déclaré M. Barr dans un témoignage écrit publié lundi avant une comparution devant la commission bancaire du Sénat mardi, sa première devant le Congrès depuis qu'il a assumé le rôle de vice-président de la Fed pour la surveillance. "Nous ne voulons pas étouffer l'innovation, mais lorsque la réglementation est laxiste ou en retard sur la courbe, elle peut faciliter la prise de risque et une course vers le bas qui met en danger les consommateurs, les entreprises et l'économie et discrédite les nouveaux produits et services auprès des consommateurs et des investisseurs."