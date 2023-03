Le président américain Joe Biden rencontrera lundi à San Diego les dirigeants de l'Australie et de la Grande-Bretagne afin d'annoncer la marche à suivre pour que l'Australie reçoive des sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre du plus grand projet de défense jamais entrepris par Canberra.

Les trois pays ont annoncé le plan AUKUS en 2021 dans le cadre de leurs efforts pour contrer la Chine dans la région indo-pacifique.

Toutefois, des questions subsistent quant aux strictes restrictions imposées par les États-Unis au vaste partage de technologies nécessaire au projet et quant au temps utile nécessaire à la livraison des sous-marins.

L'Australie devrait acheter jusqu'à cinq sous-marins nucléaires américains de classe Virginia dans les années 2030, dans le cadre de l'accord historique qui sera dévoilé en détail par M. Biden, le Premier ministre australien Anthony Albanese et le Premier ministre britannique Rushi Sunak, ont déclaré quatre responsables américains à l'agence Reuters cette semaine.

L'accord comporterait plusieurs étapes, avec au moins un sous-marin américain visitant les ports australiens dans les années à venir, et s'achèverait à la fin des années 2030 avec une nouvelle classe de sous-marins construits à partir de conceptions britanniques et de technologies américaines, a déclaré l'un des responsables.

Deux des responsables ont déclaré qu'après les visites portuaires annuelles, les États-Unis déploieraient quelques sous-marins dans l'ouest de l'Australie vers 2027.

Au début des années 2030, l'Australie achètera trois sous-marins de classe Virginia et aura la possibilité d'en acheter deux autres.

La Chine a condamné les efforts des alliés occidentaux, qui cherchent à contrer son renforcement militaire, ses pressions sur Taïwan et ses déploiements de plus en plus musclés dans la zone contestée de la mer de Chine méridionale.

PARTAGE DE TECHNOLOGIES SENSIBLES

Les responsables n'ont pas donné de détails sur la nouvelle classe de sous-marins prévue, notamment sur le lieu de leur construction, mais l'ambassadeur d'Australie à Washington a déclaré la semaine dernière qu'il s'agirait d'une "véritable solution trilatérale" et que le plan proposait des perspectives d'emploi dans les trois pays.

Dans le cadre de l'accord AUKUS initial annoncé en 2021, les États-Unis et le Royaume-Uni ont accepté de fournir à l'Australie la technologie et la capacité de déployer des sous-marins à propulsion nucléaire.

Ce sera la première fois que les États-Unis partagent une technologie de propulsion nucléaire depuis qu'ils l'ont fait avec la Grande-Bretagne dans les années 1950. À l'heure actuelle, aucune partie au traité de non-prolifération nucléaire autre que les cinq pays reconnus par le TNP comme des États dotés d'armes - les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France - ne possède de sous-marins nucléaires.

Dans une deuxième phase du projet AUKUS, les trois pays partageront des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et les armes hypersoniques. La semaine dernière, des responsables britanniques et australiens ont déclaré qu'il restait du travail à faire pour éliminer les obstacles bureaucratiques à un tel partage de technologies.

Bill Greenwalt, ancien haut fonctionnaire du Pentagone chargé de la politique industrielle, a déclaré qu'étant donné qu'il faudra des années avant que l'Australie ne dispose de nouveaux sous-marins, les partenaires doivent avancer d'urgence dans cette deuxième phase, qui couvre des capacités qui pourraient être déployées dans les prochaines années et qui sont nécessaires rapidement compte tenu de la menace croissante posée par la Chine.

"Les drones sous-marins, les drones en essaim, la surveillance omniprésente, l'IA avancée et l'analyse de données sont tous dans cette timonerie potentielle, mais l'ITAR (International Traffic in Arms Regulations) empêche les types de coopération nécessaires", a déclaré M. Greenwalt, faisant référence aux règles d'exportation des États-Unis.

Un porte-parole du département d'État a déclaré que les États-Unis s'efforçaient de rationaliser le processus commercial en matière de défense, ajoutant : "Nous ne prévoyons pas de difficultés dans la mise en œuvre de l'ITAR : "Nous ne prévoyons pas de difficultés dans la mise en œuvre d'AUKUS en raison des réglementations américaines en matière de contrôle des exportations.

TRAVAILLEURS AUSTRALIENS AUX ÉTATS-UNIS

Au cours des dernières semaines, le Congrès américain a été informé de l'accord AUKUS afin d'obtenir son soutien pour les modifications juridiques nécessaires pour résoudre les problèmes de transfert de technologie concernant les systèmes très secrets de propulsion nucléaire et de sonar qui seront embarqués à bord des nouveaux sous-marins australiens, a déclaré une source du Congrès sous le couvert de l'anonymat.

Au cours des cinq prochaines années, des travailleurs australiens viendront sur les chantiers navals américains pour observer et se former, a indiqué la source, ajoutant que cela pourrait contribuer à pallier la pénurie de travailleurs américains sur les chantiers navals.

L'impact d'AUKUS sur les acquisitions de sous-marins de la marine américaine n'est pas clair. General Dynamics Corp, qui fabrique les sous-marins de la classe Virginia, en a 17 dans son carnet de commandes actuel, livrés jusqu'en 2032.

Le ministre australien de la défense, Richard Marles, a déclaré jeudi que les sous-marins garantiraient la paix et la stabilité dans l'Indo-Pacifique, l'Asie du Sud-Est et l'océan Indien.

"Il est difficile d'exagérer l'étape que nous sommes sur le point de franchir en tant que nation", a déclaré M. Marles. "Nous n'avons jamais exploité de capacité militaire à ce niveau auparavant.

Justin Burke, chercheur invité au groupe de réflexion australien Lowy Institute, a déclaré que l'objectif était de mettre en place un plan simple et rentable de fourniture de sous-marins et que commencer par un modèle existant tel que la classe Virginia était "une solution très plausible".

"La conception de sous-marins à partir de zéro présente toujours des défis considérables, en particulier si vous combinez des technologies provenant de différents pays et si vous fabriquez potentiellement sur plusieurs sites. L'acquisition de plusieurs sous-marins dès le départ atténuerait considérablement ces risques", a-t-il déclaré.