Mercredi, la Maison Blanche a étendu sa guerre contre les faux frais au marché du logement locatif, a annoncé une répression de la fixation des prix sur les marchés alimentaires et agricoles et a dévoilé un projet de lignes directrices sur les fusions, dans le cadre d'une campagne permanente visant à aider les consommateurs américains.

Le président Joe Biden, qui a fait de la lutte contre la cupidité et le pouvoir des entreprises un élément central de sa présidence, a expliqué les dernières mesures prises par le gouvernement lors de la cinquième réunion de son Conseil de la concurrence, composé de 18 agences, qui s'est tenue à la Maison Blanche mercredi.

"Il s'agit d'une question d'équité fondamentale", a-t-il déclaré aux membres du cabinet et aux autres membres du conseil, soulignant la nécessité de continuer à réduire l'inflation. "Les gens en ont assez d'être pris pour des pigeons.

Les nouvelles mesures ont été prises à l'approche du deuxième anniversaire d'un décret de M. Biden créant le Conseil et d'une offensive gouvernementale contre les pratiques anticoncurrentielles. Le Conseil s'est déjà attaqué au conditionnement de la viande, au transport maritime et aux taxes sur les produits de consommation.

La Maison Blanche a déclaré que quatre décennies de "philosophie économique erronée" avaient entraîné une concentration croissante dans les trois quarts des industries américaines, coûtant au ménage américain médian jusqu'à 5 000 dollars par an en raison de l'augmentation des prix et de la baisse des salaires.

"Nous ne pouvons pas accepter de mauvaises fusions qui entraînent des licenciements massifs, une hausse des prix et une réduction des options pour les travailleurs et les consommateurs", a déclaré M. Biden. "Je l'ai déjà dit, le capitalisme sans concurrence n'est pas du capitalisme. C'est de l'exploitation.

Hannah Garden Monheit, la nouvelle directrice de la politique du Conseil de la concurrence au sein du Conseil économique national, a déclaré à Reuters que l'administration "utiliserait tous les outils dont elle dispose" pour freiner les pratiques anticoncurrentielles.

Si la répression des commissions occultes a bénéficié d'un fort soutien bipartisan et public, l'industrie s'est montrée irritée par le renforcement de la surveillance, accusant l'administration Biden de "dépassement de la réglementation".

Morgan Harper, ancien responsable du Bureau de la protection financière des consommateurs, a déclaré que la volonté de M. Biden d'accroître la concurrence visait à créer davantage d'opportunités pour les petites entreprises et les entrepreneurs.

"Nous n'avons pas vraiment de marché concurrentiel si le gouvernement ne fait pas respecter la réglementation", a déclaré M. Harper, qui travaille aujourd'hui à l'American Economic Liberties Project. "Les problèmes de concentration dans l'ensemble de l'économie nuisent aux travailleurs, aux petites entreprises et aux consommateurs.

TAXES SUR LES LOGEMENTS LOCATIFS

M. Biden a indiqué que trois des plus grandes plateformes de location de logements - Zillow, Apartments.com et AffordableHousing.com - avaient accepté de divulguer des données totales et directes sur les coûts de location, tels que les frais de dossier qui peuvent atteindre 100 dollars ou plus par demande, et les "frais de commodité" parfois facturés pour le paiement du loyer en ligne ou l'enlèvement des ordures ménagères.

Un haut fonctionnaire a déclaré que cette mesure ne ferait pas baisser les frais en soi, mais qu'une plus grande transparence devrait permettre de les réduire en donnant à des dizaines de millions de locataires la possibilité de comparer les prix.

M. Biden a demandé à plusieurs reprises aux agences fédérales, au Congrès et aux entreprises privées de s'attaquer aux frais surprises qui peuvent faire grimper les coûts des consommateurs de 20 %. Trois des plus grandes compagnies aériennes ont déjà accepté de supprimer les frais imposés aux enfants pour qu'ils s'assoient avec leurs parents.

Parmi les autres mesures annoncées mercredi figure un projet de lignes directrices sur les fusions qui ouvre la voie à un examen plus rigoureux des fusions prévues par les grandes entreprises technologiques telles qu'Amazon.com et Google (Alphabet).

La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a salué ces lignes directrices comme un changement radical après quatre décennies d'application laxiste de la législation antitrust. "Les grandes entreprises et leurs armées de lobbyistes crieront à l'injustice face à la perspective d'une concurrence accrue, mais cette action de l'administration Biden est une bonne nouvelle pour les petites entreprises, les travailleurs et les consommateurs américains", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Un haut fonctionnaire a déclaré que l'objectif était d'éliminer "divers angles morts" qui avaient contribué à la consolidation, notant que la Commission fédérale du commerce avait reçu plus de 5 000 commentaires lors de l'élaboration des nouvelles lignes directrices.

La Maison-Blanche a également annoncé que le ministère de l'agriculture, rejoint par 31 États et Washington, D.C., prendrait des mesures pour lutter contre la fixation des prix et d'autres comportements anticoncurrentiels dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture fortement consolidés. (Reportage d'Andrea Shalal ; reportages complémentaires de Diane Bartz et Leah Douglas ; rédaction de Leslie Adler, Heather Timmons et Daniel Wallis)