M. Biden demande au gouvernement d'étudier les risques liés au dollar numérique et aux autres cryptomonnaies.

Le président américain Joe Biden signera mercredi un décret exigeant que le gouvernement évalue les risques et les avantages de la création d'un dollar numérique de banque centrale, ainsi que d'autres questions relatives aux cryptomonnaies, ont déclaré des responsables de l'administration.

Le décret de M. Biden demandera au département du Trésor, au département du Commerce et à d'autres agences clés de préparer des rapports sur "l'avenir de l'argent" et le rôle que joueront les cryptomonnaies.

Une surveillance étendue du marché des cryptomonnaies, qui a dépassé les 3 000 milliards de dollars en novembre, est essentielle pour assurer la sécurité nationale, la stabilité financière et la compétitivité des États-Unis, et pour écarter la menace croissante de la cybercriminalité, ont déclaré les responsables.

Les analystes considèrent que le décret tant attendu, dont les premières informations ont été publiées lundi, est une reconnaissance sans équivoque de l'importance croissante des cryptomonnaies et de leurs conséquences potentielles pour les systèmes financiers américain et mondial.

L'une de ses principales mesures ordonne au gouvernement américain d'évaluer l'infrastructure technologique nécessaire à une éventuelle monnaie numérique de la banque centrale américaine (CBDC) - une version électronique des billets de dollars dans votre poche.

En janvier, la Réserve fédérale américaine a renvoyé au Congrès la question de savoir si les États-Unis devaient se doter d'un dollar numérique, ce qui a amené les analystes à prédire qu'un tel projet prendrait des années.

Mais un responsable a déclaré que les États-Unis iraient de l'avant avec le développement d'un dollar numérique, mais avec prudence étant donné le rôle du dollar en tant que principale monnaie de réserve mondiale.

"Nous devons faire preuve d'une grande prudence dans cette analyse, car les conséquences d'une telle évolution sont profondes pour le pays qui émet la première monnaie de réserve mondiale", a-t-il déclaré.

L'ordonnance encourage également la Réserve fédérale à poursuivre ses efforts de recherche et de développement.

Neuf pays ont lancé des monnaies numériques de banque centrale, et 16 autres - dont la Chine - ont commencé à développer de tels actifs numériques, selon l'Atlantic Council https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker, ce qui amène certains à Washington à s'inquiéter du fait que le dollar pourrait perdre une partie de sa domination au profit de la Chine.

Le dollar américain reste soutenu par des fondamentaux essentiels, notamment un engagement en faveur de la transparence, de l'État de droit et de l'indépendance totale de la Réserve fédérale, a déclaré le responsable.

"Le rôle du dollar a été et continuera d'être crucial pour la stabilité du système monétaire international dans son ensemble". Les monnaies numériques des banques centrales étrangères et leur introduction en soi ne menacent pas cette prédominance."

Les États-Unis suivront l'évolution de la situation en vue de maintenir la centralité du dollar dans l'économie mondiale, a déclaré le fonctionnaire.

En outre, le décret demande aux agences, dont la Securities and Exchange Commission et le Consumer Financial Protection Bureau, d'examiner d'autres questions soulevées par les cryptomonnaies, notamment le risque systémique et la protection des consommateurs.

L'un des principaux objectifs est de remédier aux inefficacités du système de paiement américain actuel et de stimuler l'inclusion financière, en particulier celle des Américains pauvres dont environ 5 % n'ont actuellement pas de compte bancaire en raison de frais élevés, a déclaré un responsable. "Avant aujourd'hui, il n'y avait pas encore eu d'effort organisé pour rassembler l'expertise et les autorités de l'ensemble du gouvernement américain afin d'informer une approche holistique des actifs numériques", a ajouté un autre fonctionnaire. (Reportage d'Andrea Shalal et Katanga Johnson à Washington ; édition de Michelle Price et Simon Cameron-Moore)