Le président américain Joe Biden prévoit de s'entretenir par téléphone avec le président français Emmanuel Macron jeudi, a annoncé la Maison Blanche, une semaine après que ce dernier a déclaré que l'Union européenne devait réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis.

Cette conversation a lieu après que M. Macron a fait sourciller Washington avec ses remarques à l'issue d'une visite d'État à Pékin.

Dans une interview accordée à Politico et au quotidien Les Echos, M. Macron a indiqué que l'Europe devrait éviter d'être entraînée dans un conflit sur Taïwan et devrait se concentrer sur une "autonomie stratégique" indépendante à la fois des Etats-Unis et de la Chine.

Le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, qui a annoncé la tenue de l'appel téléphonique, n'a pas donné de détails sur ce qui serait discuté.

Plus tôt dans la journée, M. Biden s'est entretenu avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la Maison-Blanche a indiqué que la Chine était un sujet clé. Ils ont réaffirmé l'importance du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan.

"Les deux dirigeants ont discuté du récent voyage de la présidente von der Leyen à Pékin et de leur engagement commun à respecter l'ordre international fondé sur des règles, les droits de l'homme et les pratiques commerciales équitables", a indiqué un communiqué de la Maison-Blanche.