Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est entretenu samedi avec le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, au sujet de la faillite de la Silicon Valley Bank et des efforts déployés pour remédier à la situation, a déclaré la Maison-Blanche après l'effondrement de la banque.

Selon un communiqué de la Maison-Blanche, M. Biden a discuté avec M. Newsom de la déclaration d'urgence qu'il a émise vendredi pour s'assurer que la Californie bénéficie du soutien total du gouvernement fédéral pour faire face aux conséquences des intempéries hivernales, notamment les inondations, les glissements de terrain et les coulées de boue.

"Le président et le gouverneur ont également parlé de la Silicon Valley Bank et des efforts déployés pour remédier à la situation", précise le communiqué sans donner plus de détails.