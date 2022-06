M. Biden se félicite de la prolongation de la trêve au Yémen et souligne l'obligation de l'Arabie saoudite de faire preuve de courage.

"Les deux derniers mois au Yémen, grâce à la trêve négociée en avril, ont été parmi les périodes les plus pacifiques depuis le début de cette terrible guerre il y a sept ans", a déclaré M. Biden dans un communiqué.

M. Biden a déclaré qu'Oman, l'Égypte et la Jordanie avaient joué un rôle pour permettre le processus de trêve. "Les États-Unis resteront engagés dans ce processus au cours des semaines et des mois à venir" et se concentrent sur la dissuasion des menaces pesant sur leurs amis et partenaires, a ajouté M. Biden.