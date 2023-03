Le président américain Joe Biden se rendra au Canada les 23 et 24 mars pour rencontrer le Premier ministre canadien Justin Trudeau et s'adresser au Parlement canadien, a annoncé jeudi la Maison Blanche.

Au cours de sa visite à Ottawa, M. Biden discutera avec M. Trudeau de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de la coopération en matière de défense, du changement climatique et de la crise des opioïdes, a indiqué la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué.

MM. Biden et Trudeau "discuteront des efforts en cours pour soutenir l'Ukraine, pour augmenter les coûts pour la Russie et ceux qui soutiennent son effort de guerre, et pour contrer les impacts négatifs de la guerre sur le reste du monde", a déclaré Mme Jean-Pierre.

M. Trudeau a accueilli favorablement la nouvelle de cette visite, qui sera la première de M. Biden depuis son accession à la présidence.

"Assurer la sécurité des Nord-Américains face aux menaces nouvelles et émergentes nécessite une réponse coordonnée", a-t-il déclaré dans un communiqué, qui précise également que les dirigeants mettront en avant les efforts de défense continentale en cours et feront progresser la coopération dans l'Arctique.