Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré au président Volodmyr Zelenskiy, lors d'une visite à Kiev mardi, qu'une partie d'un important programme d'aide américain était arrivée en Ukraine et que d'autres étaient en cours d'acheminement, ce qui allait "faire une réelle différence".

Le voyage de M. Blinken est le premier effectué par un haut fonctionnaire américain depuis que le Congrès a adopté, le mois dernier, un programme d'aide de 61 milliards de dollars qui avait été longtemps retardé. Les troupes de Kiev, en infériorité numérique, luttent contre une nouvelle offensive russe dans le nord-est et contre des assauts dans l'est.

"Nous savons que nous traversons une période difficile. Mais nous savons aussi qu'à court terme, l'aide est en cours d'acheminement, qu'une partie de cette aide est déjà arrivée et que d'autres vont arriver", a déclaré M. Blinken.

"Et cela fera une réelle différence face à l'agression russe qui se poursuit sur le champ de bataille.

L'Ukraine a reconquis des pans entiers de territoire au cours de la première année qui a suivi l'invasion russe en 2022, mais la contre-offensive ukrainienne a échoué l'année dernière et, ces derniers mois, la Russie a repris l'initiative sur la ligne de front.

L'aide militaire de Washington, principal bailleur de fonds de Kiev, a été bloquée pendant des mois par les républicains du Congrès américain, jusqu'à ce qu'ils autorisent finalement un vote le mois dernier, où elle a été adoptée avec le soutien des deux partis.

M. Zelenskiy, qui s'est adressé à Blinken en anglais, a déclaré que les fournitures de défense aérienne constituaient "le plus grand déficit pour nous", la Russie menant depuis mars des attaques aériennes à longue portée qui ont pilonné des installations électriques et provoqué des coupures de courant.

"Nous avons vraiment besoin aujourd'hui de deux Patriots pour Kharkiv, pour la région de Kharkiv, car c'est là que les gens sont attaqués. Les civils, les guerriers, tout le monde est visé par les missiles russes.

M. Blinken est arrivé à Kiev en train tôt mardi matin pour cette visite dont la date n'a pas été révélée, qui intervient quelques jours après que la Russie a lancé une incursion terrestre dans le nord de la région de Kharkiv, ouvrant un nouveau front et mettant à rude épreuve les soldats ukrainiens.

Depuis des mois, Kiev est en retrait sur le champ de bataille, les troupes russes avançant lentement, profitant de la pénurie d'effectifs et d'obus d'artillerie de l'Ukraine.

Le voyage visait à "envoyer un signal fort de réconfort aux Ukrainiens qui se trouvent manifestement dans une situation très difficile", a déclaré un responsable américain qui a informé les journalistes voyageant avec M. Blinken sous le couvert de l'anonymat.

"La mission du secrétaire d'État consiste à expliquer comment notre assistance supplémentaire sera mise en œuvre pour aider les Ukrainiens à renforcer leurs défenses et leur permettre de reprendre l'initiative sur le champ de bataille", a ajouté ce responsable.

L'artillerie, les missiles à longue portée appelés ATACMS et les intercepteurs de défense aérienne approuvés par le président Joe Biden le 24 avril sont déjà parvenus aux forces ukrainiennes, a indiqué le responsable.

Lundi, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que Washington essayait d'accélérer "le rythme des livraisons" d'armes à l'Ukraine afin de l'aider à inverser la tendance.

"Le retard a mis l'Ukraine dans une situation difficile et nous essayons de l'aider à s'en sortir le plus rapidement possible", a déclaré M. Sullivan, ajoutant qu'un nouveau paquet d'armes allait être annoncé cette semaine.

Il a demandé à M. Blinken d'aider à garantir la participation d'un plus grand nombre de pays au sommet sur les garanties de sécurité et la paix. Moscou n'est pas invitée au sommet qui se tiendra en Suisse le mois prochain.

EXTENSION DES COMBATS

La Russie contrôle aujourd'hui environ 18 % du territoire ukrainien et gagne du terrain depuis l'échec de la contre-offensive de Kiev (2023), qui n'a pas réussi à faire des percées sérieuses contre les troupes russes retranchées derrière de profonds champs de mines.

L'offensive russe dans le nord de la région de Kharkiv, où se trouve la deuxième ville d'Ukraine, s'est poursuivie mardi. Le principal espion militaire ukrainien a déclaré qu'il s'attendait à ce que la situation se stabilise rapidement.

"Il est clair qu'ils (les Russes) jettent tout ce qu'ils ont dans l'est", a déclaré le responsable américain.

Les réformes économiques et politiques entreprises par Kiev ouvriront la voie à l'adhésion du pays à l'Union européenne et, à terme, à l'OTAN.

S'il est peu probable que l'alliance de défense dirigée par les États-Unis admette l'Ukraine de sitôt, certains de ses membres concluent des accords de sécurité bilatéraux avec Kiev. Les pourparlers sur un accord entre les États-Unis et l'Ukraine sont "en phase finale" et se concluront avant le sommet de l'OTAN qui se tiendra en juillet à Washington, a déclaré le responsable américain.

Le groupe des sept pays riches a signé une déclaration commune lors du sommet de l'OTAN à Vilnius en juillet de l'année dernière, s'engageant à établir "des engagements et des arrangements de sécurité à long terme" avec l'Ukraine, qui seraient négociés bilatéralement.

Kiev affirme que ces accords devraient contenir des engagements importants et concrets en matière de sécurité, mais qu'ils ne remplaceraient en aucun cas son objectif stratégique d'adhérer à l'OTAN. (Reportage de Simon Lewis ; Rédaction de Humeyra Pamuk et Tom Balmforth ; Rédaction de Don Durfee et Rosalba O'Brien)