L'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée est incompatible avec le droit international, a déclaré vendredi le secrétaire d'État américain Antony Blinken, signalant un retour à la politique américaine de longue date sur la question, qui avait été inversée par l'administration précédente de Donald Trump.

En 2019, l'administration Trump a effectivement soutenu le droit d'Israël à construire des colonies en Cisjordanie en abandonnant une position américaine de longue date selon laquelle elles étaient "incompatibles avec le droit international".

S'exprimant lors d'une conférence de presse pendant un voyage à Buenos Aires, M. Blinken a déclaré que les États-Unis étaient déçus de l'annonce par Israël de plans de construction de nouveaux logements en Cisjordanie occupée, affirmant qu'ils allaient à l'encontre de la réalisation d'une paix durable.

"Ils sont également incompatibles avec le droit international. Notre administration s'oppose fermement à l'expansion des colonies et, selon nous, cela ne fait qu'affaiblir et non renforcer la sécurité d'Israël", a déclaré M. Blinken.

En novembre 2019, Mike Pompeo, alors secrétaire d'État de M. Trump, a annoncé que Washington ne considérait plus les colonies israéliennes implantées sur les terres de Cisjordanie dont il s'était emparé lors de la guerre de 1967 au Moyen-Orient comme "incompatibles avec le droit international", revenant ainsi sur quatre décennies de politique américaine.

Les Palestiniens et la communauté internationale considèrent que le transfert de civils d'un pays vers un territoire occupé est illégal en vertu de la quatrième convention de Genève de 1949 et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. De nombreux pays ont condamné cette annonce.