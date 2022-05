M. Bostic suggère de suspendre les hausses de taux en septembre pour en évaluer l'impact.

Il "pourrait être logique" pour la Réserve fédérale de mettre en pause de nouvelles hausses des taux d'intérêt après les augmentations d'un demi-point prévues au cours des deux prochains mois, car la banque centrale évalue l'impact sur l'inflation et l'économie, a déclaré lundi le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic.

"Après avoir traversé l'été... je pense que cela dépendra en grande partie de la dynamique de fond que nous commençons à voir", à la fois de l'inflation que la Fed essaie de contenir et de l'impact des taux d'intérêt plus élevés sur l'économie, a déclaré Bostic dans des commentaires au Rotary Club d'Atlanta.

"Je pense qu'une pause en septembre pourrait avoir du sens", a déclaré M. Bostic.

Les commentaires de M. Bostic sont la suggestion la plus évidente à ce jour que la Fed pourrait voir suffisamment de progrès sur l'inflation - ou suffisamment de faiblesse dans l'économie - pour faire une pause dans ses augmentations de taux dès septembre afin de faire le point.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed continue à augmenter les taux tout au long de cette année, plaçant le taux des fonds fédéraux dans une fourchette comprise entre 2,75 et 3 % à la fin de l'année. Certains collègues de M. Bostic ont appelé à une poussée plus agressive pour que le taux atteigne 3,5 %, ce qui impliquerait des augmentations d'un demi-point lors de toutes les réunions restantes de la Fed pour l'année.

M. Bostic a déclaré qu'il s'attendait à une série de mouvements moins importants, le taux des fonds se situant dans une fourchette de 2 à 2,5 % à la fin de 2022.

Bien qu'il existe un risque que la banque centrale doive être plus agressive, "je suis optimiste et je suppose que l'inflation aura commencé à baisser définitivement" d'ici là, a déclaré M. Bostic.

Malgré cela, les inquiétudes concernant un ralentissement de la croissance mondiale et la résistance de l'économie américaine à la hausse des taux, à la chute des valeurs boursières et à d'autres ajustements à venir sont de plus en plus fortes. M. Bostic a déclaré qu'il s'attendait, par exemple, à ce que l'impact de la hausse des coûts d'emprunt s'accélère dans les semaines à venir, les acheteurs potentiels étant évincés des marchés immobiliers par la hausse des taux hypothécaires et les ménages et les entreprises ralentissant leurs achats par prudence quant aux perspectives économiques.

Le défi, a déclaré M. Bostic, est de marcher sur le "fil du rasoir" entre une augmentation des taux si élevée qu'elle pourrait provoquer une récession, tout en veillant à ce que des mesures suffisantes soient prises pour freiner la hausse des prix.

La réaction de l'économie à la hausse des taux "va s'accélérer au cours des prochains mois", a déclaré M. Bostic. "Si nous ne nous y attelons pas, il y a un risque que nous continuions à aller au-delà du point où ces marchés ont trouvé l'équilibre."