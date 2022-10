M. Bowman, de la Fed, affirme que d'autres hausses de taux importantes sont possibles si l'inflation ne diminue pas.

"L'inflation est beaucoup trop élevée, et je suis fermement convaincue que ramener l'inflation à notre objectif est une condition nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le Congrès, à savoir la stabilité des prix et un emploi maximum sur une base durable", a déclaré Mme Bowman dans le texte d'un discours qu'elle prononcera devant une assemblée à New York.

La responsable politique a déclaré que les hausses de taux de la Fed cette année, qui ont été très importantes par rapport au rythme des campagnes de hausse de taux passées, avaient son soutien total.

Ce qui se passe avec l'inflation déterminera la suite des événements pour la Fed, a déclaré Mme Bowman. "Si nous ne voyons pas de signes de baisse de l'inflation, mon opinion continue d'être que des augmentations substantielles de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux devraient rester sur la table", a-t-elle déclaré.

Mais si l'inflation commence à se calmer, "je pense qu'un rythme plus lent d'augmentation des taux serait approprié", a déclaré Mme Bowman.

Elle a également noté qu'elle ne voit pas de réduction des taux pour le moment. "Pour faire baisser l'inflation de manière cohérente et durable, le taux des fonds fédéraux devra passer à un niveau restrictif et y rester pendant un certain temps", a déclaré Mme Bowman.

Le banquier central a déclaré qu'il n'était "pas encore clair" dans quelle mesure la Fed devra augmenter le coût du crédit à court terme et combien de temps elle devra maintenir une position politique restrictive.

M. Bowman s'est exprimé après la publication, plus tôt dans la journée, du procès-verbal de la réunion de politique générale de la banque centrale de fin septembre. À cette occasion, les décideurs ont relevé leur taux cible du financement à un jour de 0,75 point de pourcentage, portant le taux cible des fonds fédéraux entre 3 % et 3,25 %. Ils ont également prévu d'autres augmentations alors qu'ils doivent faire face aux niveaux d'inflation les plus élevés depuis des décennies.

Selon les prévisions de la Fed lors de la réunion de septembre, les responsables ont prévu un taux des fonds fédéraux de 4,6 % pour l'année prochaine. Les responsables de la Fed se sont tous engagés dans la lutte contre l'inflation, et le procès-verbal de la réunion indique que de nombreux responsables "ont souligné que le coût d'une action insuffisante pour réduire l'inflation l'emportait probablement sur le coût d'une action trop importante".

Les responsables de la Fed poursuivent leurs augmentations agressives alors même que l'on craint de plus en plus que leurs actions ne fassent augmenter les tensions sur les marchés financiers et n'accroissent le risque de dérapage.

Mme Bowman a également déclaré dans ses remarques que si la Fed a réussi par le passé à donner des indications sur les perspectives de la politique monétaire, la période actuelle est suffisamment incertaine pour limiter le pouvoir de cet outil.

"Dans les circonstances actuelles, cependant, le mieux que nous puissions faire sur le front de la communication publique est, tout d'abord, de continuer à souligner notre détermination inébranlable à faire ce qui est nécessaire pour rétablir la stabilité des prix", a déclaré Mme Bowman.