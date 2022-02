Dans cet examen, Mme Bowman a déclaré que la chose la plus importante est "la préservation d'un modèle bancaire intermédié", a-t-elle dit lors d'une réunion des Independent Community Bankers of America. Par ailleurs, elle a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que la Fed publie dans un avenir proche des orientations plus claires concernant le processus de demande et d'approbation des chartes de nouvelles banques et l'accès aux comptes à la Fed.