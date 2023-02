M. Breton invite à repenser les fusions transfrontalières dans le secteur des télécommunications

La responsable antitrust de l'UE, Margrethe Vestager, s'est montrée réticente à l'idée de permettre aux fournisseurs de télécommunications d'acquérir leurs homologues européens sans recourir à de lourdes mesures correctives, en particulier lorsque les transactions réduisent le nombre d'acteurs de quatre à trois, soulignant ainsi les préoccupations relatives au pouvoir de marché d'opérateurs de télécommunications moins nombreux mais plus importants.

L'industrie des télécommunications a toutefois déclaré que la consolidation était nécessaire pour mettre en commun les ressources afin de déployer le coûteux haut débit et la 5G.

"Je crois que la création d'un véritable marché unique des services de télécommunications nécessite également une réflexion sur l'encouragement de la consolidation transfrontalière, tout en préservant une concurrence équitable et nécessaire au bénéfice de nos consommateurs", a déclaré M. Breton dans un discours qui sera prononcé lors d'un événement à Helsinki.

Sur la question de savoir si Google d'Alphabet Inc, Meta, Amazon.com Inc, Netflix Inc, Apple Inc et Microsoft Corp devraient supporter certains coûts de réseau, M. Breton a déclaré que la Commission européenne lancera une consultation ce mois-ci sur le sujet.

"Les investissements qui seront nécessaires pour réaliser nos ambitions seront énormes et nous devons veiller à ce qu'ils soient assortis de la disponibilité d'un financement suffisant. La charge de ce financement ne doit pas reposer uniquement sur les épaules des États membres ou du budget de l'UE", a-t-il déclaré.

"À une époque où les entreprises technologiques utilisent la plus grande partie de la bande passante et où les opérateurs télécoms voient leur retour sur investissement baisser, cela soulève également la question de savoir qui paie pour la prochaine génération d'infrastructures de connectivité", a déclaré M. Breton.