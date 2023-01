M. Bullard exhorte ses collègues à ne pas "caler" sur les hausses de taux restantes.

Lorsqu'on lui a demandé, lors d'un événement organisé par le Wall street Journal, s'il était ouvert à une autre augmentation d'un demi-point des taux lors de la prochaine réunion de la Fed, M. Bullard a répondu : "Pourquoi ne pas aller là où nous sommes censés aller ? ... Pourquoi gagner du temps ?"

Les projections les plus récentes de la Fed montraient que les décideurs s'attendaient à relever le taux d'intérêt cible de la fourchette actuelle de 4,25 % à 4,5 % à plus de 5 % cette année, mais plusieurs responsables ont déclaré vouloir procéder à des augmentations d'un quart de point lors des prochaines réunions.

Les investisseurs dans les contrats à terme sur les fed funds anticipent que c'est ce que la Fed fera lorsque la banque centrale tiendra sa prochaine réunion de deux jours les 31 janvier et 1er février.

M. Bullard a déclaré qu'il estimait que la politique de "frontloading" des augmentations de taux avec des augmentations plus importantes de trois quarts de point et de demi-point avait bien fonctionné, et qu'il ne voyait aucune raison d'arrêter avant que le taux directeur ne soit plus proche du niveau considéré comme un point d'arrêt probable.

Dans les projections publiées en décembre, le fonctionnaire médian voyait ce taux "terminal" à environ 5,1 %.

Avec les risques d'inflation qui restent plus élevés que prévu et l'économie qui, à ce stade, fonctionne mieux que prévu, "déplaçons le taux directeur au bon niveau... puis nous verrons comment se déroule l'année 2023."

Bullard n'est pas un membre votant du Comité fédéral de l'open market cette année.