M. Cunliffe de la BoE met en garde contre des temps plus difficiles pour les crypto-monnaies.

Interrogé lors d'une conférence du Wall Bourse Journal sur la question de savoir si la hausse des taux d'intérêt augmenterait la pression sur les crypto-monnaies, M. Cunliffe a répondu : "Oui, je pense qu'au fur et à mesure que ce processus se poursuit, que (le resserrement quantitatif) commence aux États-Unis .... Je pense que nous verrons un mouvement de sortie des actifs risqués."

M. Cunliffe a ajouté que le conflit en Ukraine avait également le potentiel de provoquer une nouvelle fuite vers des actifs plus sûrs.

"Lorsqu'il y a un mouvement de sortie des actifs risqués, on pourrait s'attendre à ce que les actifs les plus spéculatifs soient les plus touchés", a déclaré Cunliffe.

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie du monde, est tombé jusqu'à 25 401 $ jeudi, son plus bas niveau depuis décembre 2020. Il a atteint un record de 69 000 dollars en novembre.