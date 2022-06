M. Daly de la Fed : ramenons les taux d'intérêt américains à 2,5 % aussi vite que possible

"Je vois quelques hausses de 50 points de base immédiatement au cours des deux prochaines réunions pour y arriver. Et ensuite, nous devons regarder autour de nous et voir ce qui se passe d'autre", a déclaré Daly dans une interview sur CNBC.

"Atteignons cet objectif aussi vite que possible", a ajouté Mme Daly à propos de l'atteinte d'un taux neutre - un niveau qui ne stimule ni ne restreint la croissance économique - qu'elle estime à 2,5 %.

La banque centrale est sous pression pour commencer à freiner de manière décisive l'inflation trop élevée, qui est plus de trois fois supérieure à son objectif de 2 % et qui a entraîné une flambée du coût des produits de consommation courante tels que la nourriture et l'essence.

Les hausses de 50 points de base à chacune des deux prochaines réunions de la Fed en juin et juillet sont pratiquement confirmées, et le débat s'est déplacé vers les hausses de taux nécessaires pour le reste de l'année.

La plupart des décideurs ont déclaré vouloir attendre de voir dans quelle mesure l'inflation diminue au cours de l'été avant de décider s'ils doivent augmenter ou réduire l'ampleur d'une hausse des taux en septembre.

Le président de la Fed, Jerome Powell, s'est contenté de dire que la banque centrale continuera à relever les taux jusqu'à ce que l'inflation diminue de manière "claire et convaincante".

M. Daly a averti que la voie à suivre en matière d'inflation une fois que la Fed aura ramené les taux à un niveau neutre dépend également d'autres facteurs que la volonté des consommateurs américains de dépenser, tels que la guerre en Ukraine et les blocages en Chine pour limiter la propagation du COVID-19, qui ont exacerbé les problèmes de chaîne d'approvisionnement existants.

"Je m'attends à ce que l'offre se rétablisse quelque peu et que la demande redescende un peu. Si ni l'un ni l'autre ne coopère, alors nous devrons passer en territoire restrictif", a déclaré Mme Daly, bien qu'elle ait noté que les responsables politiques devaient être également ouverts à l'arrêt des hausses de taux si l'inflation diminue d'elle-même.

Mme Daly a déclaré qu'elle ne voyait pas de récession lorsque les mesures de resserrement de la Fed prendraient effet, en raison de la vigueur de l'économie.

"Je vois des restaurants pleins, des aéroports pleins. ... Les gens reconnaissent qu'il est difficile de se payer des choses et pourtant ils continuent à dépenser, donc nous devons attendre que tout cela se passe. L'été va nous en dire long."